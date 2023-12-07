金山市議員提案 禁「危險」房東購屋出租

舊金山市議員期望禁止「危險」房東在城市購買房產用於租賃。(取自舊金山縣市府臉書)

舊金山 能阻止有危害租戶紀錄的房東 在城市買進或擁有房產嗎？舊金山一名市議員正在探詢這項提議。舊金山市第五區市議員潘正義(Dean Preston)對日前將其所在地區一棟住宅大樓出售給一名過去曾有犯罪紀錄房東感到憤怒，他於5日宣布將提出法案、禁止「危險」(dangerous)房東在舊金山市擁有或經營租賃物業。

潘正義表示，有犯罪危害租戶紀錄的業主，不應在舊金山購買或經營租賃建築大樓，當局有義務確保長期租戶、不會因為允許危險房東在城市購買房產而陷入險境。

有關這項立法細節仍在討論當中。潘正義向「舊金山紀事報」透露，他要求舊金山市檢察官辦公室研究禁令可行性，以及現行法律在多大範圍內允許該項禁令。他指出，預計禁令將有「非常清楚標準」，並針對「最極端案件」與「最惡劣犯罪行為」，無法信任他們出租房產。最明顯例子就是那些因威脅租戶而被定罪者。

提案原由是導因最近一起房屋交易，地址位在800 Divisadero St.住房大樓、以270萬元出售給一名房東辛格(Richard Earl Singer)註冊公司，房產擁有18個住房單位，地點在阿拉莫廣場公園(Alamo Square Park)附近，一樓設有家族擁有的半世紀歷史「Eddie's Cafe」。十多年前，辛格因教唆他人燒毀他在屋崙 擁有的住宅旅館而入獄，他於2011年認罪，被判處27個月監禁並支付6萬元罰鍰。

這棟甫售出的住房大樓於今年稍早上市時，潘正義曾敦促市長住房與社區發展辦公室透過舊金山市小型土地收購計畫買進，由當地一家非營利組織管理。

然而，儘管舊金山市2019年通過「社區機會購進法案」(Community Opportunity to Purchase Act)，賦予非營利組織對正在銷售的多戶住房進行首次報價權利。但市府官員表示，計畫並未有足夠資金收購地址位在800 Divisadero St.大樓。

潘正義將這起住宅大樓出售交易，描述為舊金山市「錯失機會」(missed opportunity)。有關研議禁令，他的辦公室與市檢察官將調查討論「舊金山市可合法阻止收購的時間點」，或「一旦買進建築物就對其進行監管」的可行性。