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飛行中試圖奪控制裝置關引擎 休班飛行員被控謀殺

舊金山訊
44歲的愛默生被俄勒岡州波特蘭市的一個大陪審團指控，犯有一項危害飛機罪和83項魯莽危害他人罪。（KTVU FOX2畫面）
44歲的愛默生被俄勒岡州波特蘭市的一個大陪審團指控，犯有一項危害飛機罪和83項魯莽危害他人罪。（KTVU FOX2畫面）

舊金山一名休班的飛行員被指控在10月份從華盛頓州飛往舊金山的地平線航空(Horizon Air)航班上嘗試在半空中關閉發動機，大陪審團對這名休班的飛行員提出了數十項指控。

44歲的愛默生(Joseph Emerson)被俄勒岡州波特蘭市的一個大陪審團，指控犯有一項危害飛機罪和83項魯莽危害他人罪。他在庭上表示不認罪。他被捕時還被指控謀殺未遂，但大陪審團沒有就此指控起訴他。

10月22日，作為乘客在駕駛艙內旅行的愛默生試圖奪取控制裝置，導致飛機引擎癱瘓，隨後機組人員制伏了他。

根據兩套法庭文件，機師表示，最初「沒有跡象」表明愛默生有任何問題。

愛默生一開始坐在駕駛艙附近的折疊座椅上，隨意與飛行員談論飛機。但在俄勒岡州阿斯托里亞和波特蘭之間的某個地方，愛默生突然告訴飛行員：「我不好。」然後另一名飛行員看到愛默生伸手抓住紅色消防手柄並將其拉下來。第一位飛行員於是抓住愛默生的手腕，同時另一名飛行員宣布飛行中發生緊急狀況。短暫的掙扎過後，愛默生在大約90秒過後離開了駕駛艙。

很難確切知道愛默生在想什麼，但有人聽到他對一些空服人員說：「你們現在需要給我戴上手銬，否則會很糟糕。」後來空服員確實將手銬戴在愛默生的手腕上。

當日下午6時30左右，這架飛機安全改道飛往波特蘭，機上大約80名乘客安全降落。

當調查人員詢問他的行為時，愛默生據稱承認自己有精神健康問題，並且感到困惑。

根據先前向法院提交的聯邦訴狀，愛默生說：「是的，我拉了兩個緊急關閉手柄，因為我以為自己在做夢，我只想醒來。我承認我所做的事，我不會反駁你們對我提出的任何指控。」

在俄勒岡州摩特諾瑪縣地方檢察官後來提交的法庭文件中，愛默生澄清說，他在登機前48小時還首次服用了迷幻蘑菇。專家表示，蘑菇的作用大約會在24小時內消失。

在波特蘭法庭的短暫提審中，愛默生拒絕不認罪。他的律師代表他提出抗辯。

「據我所知，他們都是好人」，艾默生的鄰居葉先生說。（KTVU FOX2畫面）
「據我所知，他們都是好人」，艾默生的鄰居葉先生說。（KTVU FOX2畫面）

愛默生住在加州舊金山灣區的快樂山（PleasantHill），他的鄰居葉愛迪（音，EdYee）對此表示震驚。

葉表示，他的孫子們以前和愛默生的兩個孩子一起玩過，他們看起來都很愉快。「據我所知，他們都是好人，」葉說，「我總是看到喬（指愛默生的名）在車庫里工作，或者做一些我會過去和他交談的事情。」這一切聽起來很不符合愛默生的個性。

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