紅酒媒介 納巴與寧夏銀川市有望成姐妹市
中國寧夏自治區代表團5日來到加州著名紅酒產區納巴谷，與包括加州行政署長黃思敏（Amy Tong）、納巴市長塞奇利（Scott Sedgley）等當地官員會面，以紅酒文化為媒介，為寧夏首府銀川市與納巴市結成姐妹城市預熱。
寧夏自治區銀川市是中國最大的紅酒產區，與納巴谷處於相似的經緯度，其獨特的氣候孕育超過200多家紅酒廠商。代表團此次帶來豐富的本地生產紅酒進行分享和交流，納巴知名Robert Mondavi酒莊家族繼承人Dante Mondavi 、Espress Court酒莊華人莊主王易虹（Margaret Wong）、愛葡酒莊（Appellations Cellar）莊主朱清宜（Ivonne Zhu）等出席當天酒會。
市長塞奇利表示，納巴市與中華文化源遠流長。自18世紀開始納巴市便有華人定居，幫助城市的建設。但遺憾的是這部分的歷史在某種程度上被忽視。他希望來自中國寧夏的來賓能夠享受此次旅程，兩市共同的目標就是建立姐妹城市關係。
黃思敏表示，州長辦公室十分重視來自寧夏的訪問團。州府會提供所有的資源幫助兩市達成姐妹城市關係，引進更多優質的產品來到加州。
納巴旅遊局執行長加拉赫（Linsey Gallagher）表示，納巴最富盛名的便是紅酒。因在加州紅酒協會超過十年的工作經歷，她有幸負責美中之間的紅酒交流，也見證中國農業和紅酒產業的發展。她相信，透過紅酒文化能夠加固兩國人民的友誼。
華人酒莊莊主王易虹也是納巴縣歷史協會董事會成員，她表示，18世紀末來到北美修建鐵路的中國勞工，一部分便定居在納巴市，其中80%歷史悠久的酒莊都是由中國人建設。
「我們要把中國人的貢獻和歷史講出來，這個故事很重要。」王易虹說，「加州州長紐森剛剛訪問中國，除在氣候變化、科技等合作外，他強調人與人友誼的聯結，文化和歷史的聯結。」她將當天的活動稱之為「美食與紅酒的外交」。
經過多輪品嘗，釀酒師朱清宜挑選出多支寧夏紅酒適合加州本地的口味。她表示，兩地經緯度相似，但氣候上寧夏會更冷。為了保護葡萄藤過冬時不被凍死，寧夏使用「埋藤」的工藝，即將葡萄藤埋進土壤中以隔絕寒冷，待第二年春天時再挖出進行種植，這也是與納巴谷種植不同的地方。
寧夏外事辦公室主任白玉珍用「五種顏色」介紹了寧夏的特色，包括紫色的葡萄酒、紅色的枸杞、白色的灘羊、金色的牛奶、綠色的冷涼蔬菜。當天除紅酒外，眾人還品嘗了產自寧夏的枸杞。代表團還贈予中國書畫以示友好。其成員還包括教育、農業、旅遊產業的負責人，藉此機會深度與納巴不同產業進行交流。
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