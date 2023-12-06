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非法銷售調味菸草、電子菸 3家網購零售商挨告

記者楊逸辰╱舊金山報導
圖為被指控公司的菸草產品。（記者楊逸辰╱攝影）
圖為被指控公司的菸草產品。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山市律師邱信福（David Chiu）5日宣布對三個線上菸草零售商提起訴訟，指控其向舊金山消費者非法銷售調味菸草產品和電子菸產品。訴訟對象包括Millennial One公司、Gashiro Technology公司和DaSmokey公司等三家公司。他指控這些零售商違反了舊金山為防止青少年尼古丁成癮和菸草使用而制定的法律，也違反了州「反不正當競爭法」。

舊金山市律師邱信福（David Chiu）宣布對三個線上菸草零售商提起訴訟，指控...
舊金山市律師邱信福（David Chiu）宣布對三個線上菸草零售商提起訴訟，指控其向舊金山消費者非法銷售調味菸草產品和電子菸產品。（記者楊逸辰╱攝影）

「這些菸草零售商公然無視法律，將我們孩子的生命置於危險之中，」邱信福說，「菸草公司重新發明了他們的產品，以糖果味的電子菸來吸引青少年，破壞我們數十年來在減少青少年菸草使用方面取得的進展。作為回應，舊金山首先考慮兒童，禁止了調味菸草和電子菸的銷售。舊金山和加州在打擊實體菸草零售商方面做得很好。但線上零售商是這場鬥爭的下一処前綫。希望我們的訴訟向零售商發出明確的信息，即舊金山不會容忍這些產品的銷售。」

「調味菸草正在損害青少年的健康，尤其是有色人種社區的青少年們，」舊金山衛生官員菲利普（ Susan Philip）說。「必須使用一切可用的工具來杜絕舊金山的菸癮，我讚賞市律師和他的辦公室繼續努力保護所有舊金山人的健康。」

「我們幾十年來一直在努力減少菸草使用，並透過禁止針對年輕人的調味菸草產品和電子菸來嘗試結束尼古丁成癮，」舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）說。「2019 年，舊金山以超過 81% 的票數壓倒性多數反對電子菸，但我們知道有些菸草零售商在繼續違反著城市法律，在網路上向舊金山居民銷售違禁產品。我很自豪能夠與市律師及社區成員站在一起，向零售商發出強烈的信息：他們不能再繼續違反我們的法律。」

青年領導研究所首席計畫長庫拉希 (Fahad Qurashi)表示：「隨著菸草公司不斷尋找策略，繼續以青年人為目標，使其成為下一代消費者，舊金山市的青年領袖都渴望支持這一關鍵的健康公平問題。這起訴訟建立在社區領袖為公共衛生做出的英勇努力的基礎上，以確保繼續將青少年放在減少菸草獲取的首位，並追究線上菸草零售商的責任。」<

舊金山 零售商 加州

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