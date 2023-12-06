買房壓力 業者樂觀：六大趨勢 明年稍微減緩

Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024年即將來到，房市會出現什麼變化呢？房地產業者 Zillow整理出了六大重點，其中最受關注的購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降，薪資等收入可望增加，更多人有能力買房。

Zillow是指標性房產銷售平台，它整理出的六個重要趨勢包括。一，出售物件可望增加：過去一年，許多屋主都還心存期待，房貸利率 可以回跌，但是經過長期等待後，降息的期待心慢慢降溫，因此想換屋的人不見得會再堅持於原本房貸的低利率，轉而釋出舊房以換新房。

二，購屋成本更加親民：2023年10月的購屋者，房貸月付額等同收入的40%，創下1990年代以來的新高。但是進到2024年，購屋壓力可望稍減，因為利息可望維持，薪資等收入可望增加，因此購屋款的差距將會縮小，更多人有能力買房。

三，獨棟屋將成主流：除了需求增加，還包括獨棟屋的屋主可能更願釋出，或是住到別處，將舊屋出租，不論買或租，獨棟屋件數都將增加。

四，市區租金 增幅可望縮小：Zillow認為，更多城市會跟進紐約市管制租金漲幅的作法，因而使得市中心的租金更為合理。另一方面，租屋者不希望離工作地點太遠的趨勢會越來越明顯，加上郊區在過去幾年的租金增幅太大，鄰近市中心的租房供需可望更加活絡。

五，競價搶標越來越少：因為經濟條件的限制，越來越多屋主不再要求一定要買到完美無缺的夢想屋，而會降低標準、願意接受房子的小瑕疵，加上投資客競價搶標的成本過高，因此過去幾年的激烈競爭可望趨緩，屋主買進後自己動手修的現象會越來越普遍。

六、人工智慧將有助強化找房體驗：生成式AI 在今年掀起波瀾，Zillow預計，隨技術進步，2024年消費者透過有AI協助的網站，能更簡化家庭購物和房屋銷售流程，改善買家、賣家及其代理商的體驗。