支持哈瑪斯畫面流出 加州民主黨譴責屋崙

圖為灣區街頭支持巴勒斯坦人士集會。(Getty Images)

屋崙 市議會日前通過決議呼籲加薩 停火，並稱決議是「溫和的」，只是請求美國領導人幫助這個陷入創傷性暴力循環的地區，確保持久和平。但隨著以色列在臨時休戰協議日前到期後恢復對加薩的空襲，加州民主黨高層開始譴責這座屋崙市。

立法者對一段網上瘋傳的視頻議論紛紛。影片顯示，市議會會議上有發言者支持哈瑪斯 。哈瑪斯是美國認定的恐怖組織，在10月7日襲擊以色列平民。

美國大多數城市拒絕支持加薩巴勒斯坦人，也拒絕對加薩局勢採取任何其他立場。 雖然底特律、亞特蘭大和西雅圖，以及俄亥俄州阿克倫和羅德島州普羅維登斯已批准停火決議，但其他主要地方政府並未效仿。

正如對屋崙的強烈反彈可能表明的那樣，這樣的提案對任何城市來說都會帶來巨大風險。

麥肯納學院政治學家皮特尼(Jack Pitney)表示：「反彈可能性是巨大。即使是那些對以色列持高度批評態度的人，也會在對哈瑪斯表達任何形式的同情時畫清界線。」

就連被譽為灣區最自由城市之一的柏克萊，也拒絕支持像屋崙這樣的決議。市長阿瑞金（Jesse Arreguín）在反對停火呼籲的聲明中寫道：「這些決議不會結束國外的暴力，但它們確實會在國內煽動仇恨之火。」

在屋崙市議會會議上，一位發言者聲稱以色列軍隊對哈瑪斯恐怖襲擊負責，該襲擊造成1400人死亡並導致 240名人質被俘。 另一位人士將哈瑪斯稱為「巴勒斯坦統一抵抗運動的武裝派別」，而第三位人士則表示，出席的猶太復國主義演講者是「老白人至上主義者。」

「哈瑪斯是一個恐怖組織，」州長紐森在社群媒體上回應該影片的貼文中寫道。 「他們必須因他們的邪惡本質而受到譴責。」

聯邦眾議員謝安達 (Adam Schiff)說：「令人震驚的是，人們繼續淡化、否認，甚至試圖為10月7日的襲擊辯護。」

副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis) 稱這些言論「令人深感不安」，而州參議員威善高(Scott Weiner) 則指出，屋崙市議會拒絕譴責在加薩統治的哈瑪斯。

在周一發表的約250條評論中，有少量公開評論只是其中的一小部分。這些評論大多數都表示對巴勒斯坦人的支持。

屋崙市議員卡爾布（Dan Kalb）試圖在呼籲停火決議中加入對哈瑪斯的譴責，其中包括指責該組織對巴勒斯坦人進行「鎮壓和暴力，」但沒有成功。