我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

支持哈瑪斯畫面流出 加州民主黨譴責屋崙

編譯組／綜合報導
圖為灣區街頭支持巴勒斯坦人士集會。(Getty Images)
圖為灣區街頭支持巴勒斯坦人士集會。(Getty Images)

屋崙市議會日前通過決議呼籲加薩停火，並稱決議是「溫和的」，只是請求美國領導人幫助這個陷入創傷性暴力循環的地區，確保持久和平。但隨著以色列在臨時休戰協議日前到期後恢復對加薩的空襲，加州民主黨高層開始譴責這座屋崙市。

立法者對一段網上瘋傳的視頻議論紛紛。影片顯示，市議會會議上有發言者支持哈瑪斯。哈瑪斯是美國認定的恐怖組織，在10月7日襲擊以色列平民。

美國大多數城市拒絕支持加薩巴勒斯坦人，也拒絕對加薩局勢採取任何其他立場。 雖然底特律、亞特蘭大和西雅圖，以及俄亥俄州阿克倫和羅德島州普羅維登斯已批准停火決議，但其他主要地方政府並未效仿。

正如對屋崙的強烈反彈可能表明的那樣，這樣的提案對任何城市來說都會帶來巨大風險。

麥肯納學院政治學家皮特尼(Jack Pitney)表示：「反彈可能性是巨大。即使是那些對以色列持高度批評態度的人，也會在對哈瑪斯表達任何形式的同情時畫清界線。」

就連被譽為灣區最自由城市之一的柏克萊，也拒絕支持像屋崙這樣的決議。市長阿瑞金（Jesse Arreguín）在反對停火呼籲的聲明中寫道：「這些決議不會結束國外的暴力，但它們確實會在國內煽動仇恨之火。」

在屋崙市議會會議上，一位發言者聲稱以色列軍隊對哈瑪斯恐怖襲擊負責，該襲擊造成1400人死亡並導致 240名人質被俘。 另一位人士將哈瑪斯稱為「巴勒斯坦統一抵抗運動的武裝派別」，而第三位人士則表示，出席的猶太復國主義演講者是「老白人至上主義者。」

「哈瑪斯是一個恐怖組織，」州長紐森在社群媒體上回應該影片的貼文中寫道。 「他們必須因他們的邪惡本質而受到譴責。」

聯邦眾議員謝安達 (Adam Schiff)說：「令人震驚的是，人們繼續淡化、否認，甚至試圖為10月7日的襲擊辯護。」

副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis) 稱這些言論「令人深感不安」，而州參議員威善高(Scott Weiner) 則指出，屋崙市議會拒絕譴責在加薩統治的哈瑪斯。

在周一發表的約250條評論中，有少量公開評論只是其中的一小部分。這些評論大多數都表示對巴勒斯坦人的支持。

屋崙市議員卡爾布（Dan Kalb）試圖在呼籲停火決議中加入對哈瑪斯的譴責，其中包括指責該組織對巴勒斯坦人進行「鎮壓和暴力，」但沒有成功。

哈瑪斯 屋崙 加薩

上一則

建商補償法案 庫比蒂諾蓋公寓樓

下一則

「歸途」助遊民回家參與人數急降 議員促擴大規模

延伸閱讀

將改戰略 美官員：以軍高強度行動將持續至明年1月

將改戰略 美官員：以軍高強度行動將持續至明年1月
以色列攻勢擴及加薩南部 指揮官：地面戰最激烈一天

以色列攻勢擴及加薩南部 指揮官：地面戰最激烈一天
拜登籲全球譴責哈瑪斯性暴力、勿對暴行視而不見

拜登籲全球譴責哈瑪斯性暴力、勿對暴行視而不見
以色列：若能換回人質 會考慮加薩再度暫時休戰

以色列：若能換回人質 會考慮加薩再度暫時休戰
美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

熱門新聞

從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
設在舊金山的幽靈廚房。(Cloud Kitchens網頁）

灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨

2023-11-30 01:20
阿賽頓名列全美房地產最貴郵區之首。(Getty Images)

全美最貴25個郵遞區加州占19席 阿賽頓連7年居榜首

2023-11-29 01:20

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭