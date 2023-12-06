強化治安 金山將增步行、單車巡警

安世輝稱，增加警員步行和騎行的巡邏頻率，可以加強與社區的聯結。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會本周通過了由市議員事安世輝（Ahsha Safai）提出的修改憲章案，增加步行和單車巡邏警力，以應對舊金山警力短缺困境。 他還提出議案要求用新稅或從現有稅金用於招募警員。這項議案將於明年三月由選民投票 表決。

「在全美和歐洲的各大城市中，警員在街頭的存在感很強。越來越多的舊金山市民呼籲，希望看到警員在街上巡邏。」安世輝說，「這項立法不會需要任何新的撥款，只是警務改革的一個嘗試。」

雖然全市一些區域目前已經部署步行巡邏警員，但安世輝表示，一些區域的警員在出警時基本都待在車裡，妨礙了警察與公眾之間建立直接的信任。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）曾提出公投案，擬修改市立憲章，規定市警局警員數量最低標準，並要求市長和市議會在五年內為警察局達到建議的人員配備撥款3000 萬元，用作警員招聘和留任，包括向新入職警員提供7萬5000元入職獎金。

麥德誠說：「上任一年半以來，選民建議增加警力。目前舊金山市警察局只有1500多名警員，離市政府章程要求的最低基本警員數目的2074人少500多名， 且警員因退休 等因素仍在流失中。」

安世輝在這項法案中要求，警局在全市各區域內要增加徒步和自行車巡邏的頻率。「讓警員走街串巷，與市民溝通，是建立信任、震懾犯罪的重要方式。」安世輝說。

安世輝的修改憲章提案在市議會上以六票支持五票反對通過，支持票來自安世輝、佩斯金、陳詩敏、司嘉怡、華頌善和梅義加。殷嘉立、潘正義、麥德誠、 孟達文、盧凱莉投反對票。