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「歸途」助遊民回家參與人數急降 議員促擴大規模

記者王子涵／舊金山報導
安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）
安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）

近二十年以來，舊金山市府一直在全額資助無家可歸者的「回家之旅」，幫助流浪在街頭的人們重新與家人和朋友建立聯繫。疫情期間，參與該項目的遊民人數急劇下降，一位正在競選市長的舊金山市議員希望擴大該項目的規模。

時任舊金山市長的紐森（Gavin Newsom）首先發起名為「歸途」（Homeward Bound）項目，免費幫助無家可歸者返回到家人身邊，無論目的地是在東灣還是東海岸。

負責該項目的舊金山公共服務部（San Francisco Human Services Agency）表示，自2005年以來，超過1.3萬人離開舊金山街頭，返回到家人身邊後續的調查也顯示，約60%的參與者仍與家人生活在一起。

但自2009年開始，參與計畫的人數從每年628人下降到2020年的447人，和2021年的271人。舊金山市議員安世輝（Ahsha Safaí）稱，疫情大流行後從2022年7月到2023年7月，有341人報名該計畫。

支持者認為，相比建造代價高昂的可負擔住房，歸途計畫的成本僅為每人372元，而在舊金山建造住房的成本高達每戶120萬元。不過批評聲音也指出，歸途項目遠遠不能幫助苦苦掙扎的遊民個體。

歸途項目的運作方式十分簡單。市府工作人員在聯繫到遊民家人或親屬後，會提供免費的車票，和飲食補貼，然後開車將遊民送至交通站離開。市府會每三個月對參與者進行檢查。

安世輝提出，要將歸途項目作為永久性項目，將服務擴展至居住在城市收容所和永久性支持性住房的人們。

該市運營著一萬多套支持性住房和3800多張庇護床位，若計畫被批准服務範圍將大幅擴大。

安世輝在提案中要求，公共服務部必須與遊民家人或親屬直接聯繫，並提交報告。若參與者在離開後重返舊金山，他們在五年內將失去再次參與該項目的資格。

安世輝還表示，現任市長布里德（London Breed）有意阻撓他的計畫，將歸途計畫深深埋在官僚主義中，模糊由哪個部門具體負責。「我想把歸途變成一個獨立的項目，明確由誰來負責，擴大收益的人群，幫助那些居住在永久支持性住房裡的人們和家人團聚。」

布里德表示，在沒有看到提案之前不會發表評論。在一份聲明中，市長表示，由於疫情等多個原因，願意接納遊民的家庭成員在減少，而在疫情後更多人願意提供援助。

舊金山加大最近的一項研究發現，加州75%的遊民曾經擁有過住房。無家可歸者聯盟負責人佛萊登巴赫（Jennifer Friedenbach）表示，擴大歸途項目將遇到阻力。大部分在舊金山流浪的遊民都是本地人，他們更想留在當地，所以參與歸途項目的人數十分有限。

安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）
安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）
安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）
安世輝有意擴大「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（取自市府網站）

舊金山 遊民 疫情

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