Levi‘s繼承人競選舊金山市長 首重華裔社區安全
舊金山市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）4日在華裔社區領袖為其舉辦的競選活動中表示，之所以競選市長職位，是為了子女以及舊金山的下一代，可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。他將華裔社區關心的公共安全、小商業的復甦作為首要競選綱領，並表示，如成功當選，會將納稅人供養政府的局面，扭轉為市政府應像為客戶服務般為市民服務。
對於自己政治新人的身份，羅瑞德回應，雖然沒有擔任過具體的民選官員職務，但是有豐富的經歷與多屆舊金山市長合作，通過各種項目支持社區發展和建設。2013年，他成功參與灣區第50屆超級碗的舉辦。時任市長的李孟賢（Ed Lee）任命他為主辦委員會主席。他為委員會籌集超過1300萬元，用於建設低收入社區。2017年他曾為北灣山火舉辦籌款活動，心繫社區。
46歲的羅瑞德也是反貧困非營利組織「Tipping Point」的創始人。其中一個發展項目，是在舊金山Soma區Bryant街為無家可歸者建造145個單位的公寓。他認為，市府領袖應對遊民與毒品危機負責。
羅瑞德表示，競選的最大動機是，舊金山面臨的不確定因素逐漸成為常態。他無法再痛心地看到街上有精神疾患的遊民得不到妥善的安置、舊金山警員的數量得不到保障、舊金山小商戶們正在面臨的困境遲遲得不到解決。
羅瑞德說，「我們需要做的工作還有太多，更不想看到自己的子女或是下一代舊金山人去世界各地旅遊回來後，不再以舊金山的繁華創新先進為榮。」
羅瑞德出身牛仔褲始創人Levi Strauss企業家族，也是舊金山城內知名的慈善家。羅瑞德的母親哈斯 (Mimi Haas) 持有Levi′s 40%的股份，父親Rabbi Brian Lurie是舊金山猶太社區聯合會的執行董事。羅瑞德育有一子一女。
在舊金山的歷史上，擊敗現任市長贏得競選的候選人非常罕見。上一次發生是在28年前，當時勃朗(Willie Brown) 擊敗了時任市長佐敦（Frank Jordan）。隨著2024 年11月的選舉的臨近，現任舊金山市長布里德面臨諸多候選人的挑戰。其中最活躍的除羅瑞德之外，還有現任市議員安世輝(Ahsha Safaí)，競選重點是解決零售盜竊問題和擴大警察招聘。
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