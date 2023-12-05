滿臉血 金山中國留學生洛城遭子彈爆頭 「打在頭骨最硬處」

留學生的臉上、手上都是鮮血。（受訪者提供）

洛杉磯 市中心日前發生一起路人無辜被子彈擊中案件，受害者是一名在舊金山 就讀的鄒姓中國留學生 。現場照片顯示，他的臉上、手上都是血。留學生接受本報採訪時表示，子彈正好打在頭骨最硬的地方，如果位置偏一點，後果不堪設想。

事情發生在11月23日的感恩節晚上，當時他準備步行前往一家餐廳吃晚飯。當晚8時40分左右，鄒同學走在Spring街311號附近，他一邊走一邊和國內的媽媽打視頻電話，在路邊等紅燈時，突然「砰」 一聲，腦門劇烈疼痛，感覺像是有什麼東西砸到了頭。

鄒同學趕緊用手摀住傷口，電話中媽媽詢問發生什麼事，有沒有流血。在媽媽提醒下，他才發現手上、臉上全都是血，但那個時候，被害人根本沒有想到是被子彈擊中，以為是高空墜物。

鄒同學躲到一幢建築物下面，撥打911呼叫救護車。他表示，救護人員趕到現場檢查周圍環境，也沒有找到可疑物品。當晚到達醫院，急診醫師初步判斷只是擦傷，並做簡單傷口處理。24日上午，在父母催促下，鄒同學再次前往醫院檢查，並做CT掃描，腦門上的傷口又圓又平整，此次醫師診斷可能是被彈珠槍傷害，幸運的是沒有造成內傷 ，也沒有骨折。

考慮到事態的嚴重，案發後的第三天11月25日，鄒同學來到警局報案，警方確認傷口正是彈珠槍（Pellet Gun）所致。根據警局的立案文件，這起事件被定性為使用致命武器攻擊的犯罪案。案情描述為，受害者中槍，彈珠子彈擊中受害者前額，導致出血，嫌疑人在逃。

根據鄒同學轉述，警方指出，子彈正好打在頭骨最硬的地方，如果往下偏一點，擊中太陽穴、或眼睛部位，後果不堪設想。他補充︰「我不確定這起案件是否涉及仇亞。」

案件發生後，鄒同學在社群軟體上公布經歷，沒想到有不少人口出惡言，認為當事人沒有安全意識，大晚上走在洛市中心街頭，「被槍擊是活該」。

對於這樣的評論，鄒同學說很難受。他解釋，2021年赴美留學，一直住在東部安全的城市，晚上10時多出門都沒有問題，不久前才到舊金山附近一所高中就讀。這次感恩節假期，鄒同學到洛杉磯約朋友玩，住在市中心一家酒店，沒想到第二天就遭遇不幸，「我現在才知道舊金山、洛杉磯這些地方有多危險，走在街上就會飛來橫禍，以後盡量結伴出行，晚上早點回家。」