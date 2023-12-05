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舊金山侵入汽車盜竊 3個月減半

編譯林思牧／綜合報導
舊金山地區檢察官謝安宜。(地區檢察官辦公室官網)
舊金山地區檢察官謝安宜。(地區檢察官辦公室官網)

舊金山近年來治安的敗壞令居民與觀光客詬病，執法單位受到強大壓力，檢察官辦公室與警察局展開加強打擊侵入汽車行竊的行動以後，這類犯罪的頻率少了一半，犯罪學家指出要讓這個趨勢持續，需要執法機關與民眾繼續努力。

在今年8月之前，舊金山侵入汽車盜竊(car break-ins burglaries)的事件層出不窮，本地的居民已學到不要財物露白，但觀光客人生地不熟不知道情況有多惡劣，從機場開著租車(rental cars)到市中心吃個午餐，從餐廳出來就發現車窗被已人打破，行李箱和所有有價值的東西都被偷走了。

8月份檢察官謝安宜(Brooke Jenkins)在舊金山大地標之一的美術宮(Palace of Fine Arts)開記者會，主題是「打擊侵入汽車盜竊」，會場旁邊竟然有一輛剛被打破車窗行竊的租車停在那裡，玻璃碎片散落一地，那場面令檢察官與警察局長格外難堪。

那場記者會後似乎情況大幅改善，從9月1日到11月26日之間，破車行竊的事件有3399樁，比起2022年同一時段的6703樁少了一半，檢察官看到這個數字以後，大大的舒了一口氣，她表示三頭並進的打擊策略奏效，第一是設下圈套讓最猖狂的竊賊落入警方的陷阱，第二是嚴厲的懲處被抓到的竊賊，第三是發布訊息警告歹徒不可輕舉妄動。

不過謝安宜也警告大眾，如果竊賊改變作案的方式，現有的措施可能還是需要修正提升，畢竟道高一尺、魔高一丈。南卡羅萊納大學犯罪與犯罪懲戒系的副教授施奈爾(Cory Schnell)指出，三個月不是很長的期間，統計數字忽然陡降並不一定是犯罪事件真的少了那麼多，有可能是收集數據的方式改變造成的，因此不能驟下結論。

不過施奈爾又指出，他相信執法單位的作為確實發生一些效果，大多數的竊案是幾個人犯下的，警方把這些少數人抓到以後關在拘留所中不予保釋，犯罪數目馬上就大幅下降。他表示他能理解為什麼檢察官辦公室和警察局一看到這類犯罪的頻率少了一半的數據，馬上就邀請記者來採訪表功，因為他們已承受了很久的壓力。

舊金山 觀光 租車

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