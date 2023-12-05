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「大氣河」襲灣區 舊金山明起有雨

編譯組／綜合報導
灣區本周天氣大起大落，降雨幅度不一。（美聯社）
灣區本周天氣大起大落，降雨幅度不一。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicles ）報導，本周被稱為 「大氣河 」（atmospheric river）的空中消防水管將主導西海岸的天氣模式。據預測，這股由大氣河流推動的強風暴將給西北太平洋地區帶來強降水和大洪水，而加州則會相對乾燥。

周三（6日）大汽河流到達灣區時，其強度將減弱，但舊金山仍會受到一定程度的水氣。北灣的降水量較大，可達一吋。隨著本周後期氣溫呈下降趨勢，預計周四（7日）和周五（8日）仍會有陣雨。

上周末，一場寒冷的大氣河風暴在華盛頓州、俄勒岡州和北加州降下了大雨和多呎厚的積雪，其餘波在灣區則為小雨輕灑。

預計周二（5日）一條與夏威夷暖流同根同源的不同類型的大氣河，即「鳳梨特快車」（Pineapple Express），將把西北太平洋地區的積雪線推高。據美國國家氣象局預測，在周末的積雪之上還會有多達 11 吋的降雨，導致積雪迅速融化。據預測，喀斯開（Cascade）山脈的數十條河流和溪流將超過洪水位，並將發出雪崩警報。

「鳳梨特快車 」將使灣區悶熱而溫暖，周一有多雲天氣和薄霧，最高氣溫在50華氏度到 60華氏度之間。預計周二灣區北部仍有降水，熱帶暖風將把最高氣溫推高至60華氏度中上，南灣甚至會降至70華氏度以下。周一和周二早上可能會有濃霧。

周二晚上，預計減弱的「鳳梨特快車」將在北加州上空向南滑動，其殘餘氣流將在周三早上穿過灣區。預計周三舊金山、屋崙和中半島沿線將有十分之一到半吋的降雨量，南灣和東灣內陸山谷的降雨量可達四分之一吋。馬連縣和蘇諾瑪縣的降雨量可達四分之三吋。

風向將在周三從西北方向轉移，吹來一股較冷的氣團，最高氣溫將在60華氏度中下。周四和周五將更加涼爽，氣溫在50華氏度以上至60華氏度以下。周四和周五的降雨量可能會增加四分之一吋。整周的夜間最低氣溫將趨於涼爽，周四晚北部和東灣可能會有30多度的低溫。

這場風暴的強度將增加西北方向海灘出現裂流和海浪的風險。國家氣象局灣區分部已發布海灘危險聲明，該聲明將持續到周二淩晨4時，適用於北灣、半島和蒙特瑞（Monterey）灣海岸線。

灣區 加州 洪水

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