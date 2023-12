維護社區權益 亞裔促進會成軍

亞裔促進會成立,以督促民選官員更加重視亞裔社區的需求。(受訪者供圖)

亞裔 社區聯合組織成立亞裔促進會(Association for the Advancement of Asians,AAA),以督促民選官員更加重視亞裔社區的需求,並將專注於亞裔社區關心的政治議題。 AAA的成立啟動儀式周末在舊金山 華埠加州 大街舉辦,由其合作夥伴亞太裔公共事務聯盟(APAPA)及AAPI聯盟組織美好政府促進會(AAGG)共同舉辦。

加州參議員威善高、舊金山市府律師邱信福、舊金山市立大學校董王兆倫、前舊金山市教委徐安、華鷹社主席李天壽、第三區市議員候選人黎慧心,以及多位小型商業代表社區領袖等出席了啟動儀式。

亞裔促進會表示,未來將集中討論加強公共安全、減少財產犯罪、亞裔在地方政府的平等代表權,以及更好的公共教育等問題。 該組織將為民選官員列出「成績單」,對他們在亞裔社區最關心的問題上的表現進行評分。

AAA聯合創始人Christopher Do表示:「成立這一組織的初衷,是希望舊金山成為更好的城市,並將焦點集中在亞裔社區最關心的公立教育、公共安全、養老,以及可負擔性住房等問題上 ,為民選官員的表現評分,以促進民選官員為舊金山的亞裔以及整個社區的權益努力。」

Do說:「亞裔選民約佔舊金山全部選民的40%。 我們不要求被政府特殊對待,只希望被公平對待。 亞裔在舊金山的佔比非常高,但因亞裔社區在社會經濟、文化、宗教和政治立場等方面的差異性,使得政客很容易在一些問題上分裂亞裔社區。 希望未來AAA能與各亞裔組織團結一致,督促各民選官員為社區著想,保護亞裔社區的權益。」

AAA成員何雲麗(Lily Ho)表示, AAA 的誕生源自於民選官員問責制的需要。 為此,AAA 正在準備民選官員的成績單,以評估他們在解決對亞裔社區最重要的問題上的表現。