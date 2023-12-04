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維護社區權益 亞裔促進會成軍

記者李怡╱舊金山報導
亞裔促進會成立，以督促民選官員更加重視亞裔社區的需求。（受訪者供圖）
亞裔促進會成立，以督促民選官員更加重視亞裔社區的需求。（受訪者供圖）

亞裔社區聯合組織成立亞裔促進會(Association for the Advancement of Asians，AAA)，以督促民選官員更加重視亞裔社區的需求，並將專注於亞裔社區關心的政治議題。 AAA的成立啟動儀式周末在舊金山華埠加州大街舉辦，由其合作夥伴亞太裔公共事務聯盟（APAPA）及AAPI聯盟組織美好政府促進會（AAGG）共同舉辦。

加州參議員威善高、舊金山市府律師邱信福、舊金山市立大學校董王兆倫、前舊金山市教委徐安、華鷹社主席李天壽、第三區市議員候選人黎慧心，以及多位小型商業代表社區領袖等出席了啟動儀式。

亞裔促進會表示，未來將集中討論加強公共安全、減少財產犯罪、亞裔在地方政府的平等代表權，以及更好的公共教育等問題。 該組織將為民選官員列出「成績單」，對他們在亞裔社區最關心的問題上的表現進行評分。

AAA聯合創始人Christopher Do表示：「成立這一組織的初衷，是希望舊金山成為更好的城市，並將焦點集中在亞裔社區最關心的公立教育、公共安全、養老，以及可負擔性住房等問題上 ，為民選官員的表現評分，以促進民選官員為舊金山的亞裔以及整個社區的權益努力。」

Do說：「亞裔選民約佔舊金山全部選民的40%。 我們不要求被政府特殊對待，只希望被公平對待。 亞裔在舊金山的佔比非常高，但因亞裔社區在社會經濟、文化、宗教和政治立場等方面的差異性，使得政客很容易在一些問題上分裂亞裔社區。 希望未來AAA能與各亞裔組織團結一致，督促各民選官員為社區著想，保護亞裔社區的權益。」

AAA成員何雲麗（Lily Ho）表示，  AAA 的誕生源自於民選官員問責制的需要。 為此，AAA 正在準備民選官員的成績單，以評估他們在解決對亞裔社區最重要的問題上的表現。

亞裔 舊金山 加州

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