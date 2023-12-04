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文字秒變動畫…Pika滿足導演夢 試用者給好評

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
Pika官方網站展示的「穿太空服的馬斯克，3D效果」結果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
Pika官方網站展示的「穿太空服的馬斯克，3D效果」結果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

在上周AI短視頻生成工具Pika開放網頁版，以及在光速創投領導下完成A輪5500萬元融資和獲得大約2.5億元估值之後；郭文景和她哈佛、史丹福以及卡內基梅隆大學背景的團隊迅速走紅，成為網路熱議話題。

Pika於11月28日在官方網站發表聲明，對未來的願景是︰「使得每個人都能成為自己故事的導演，釋放我們每個人內心的創造力。」

作為AI技術素人的本報記者，通過公開的方式親身使用Pika工具。登陸Pika.art的官方網站，會看到左手邊的宣導視頻，內容是各種使用Pika工具後生成的效果驚人的視頻片段。右手邊有使用鏈接。可以選擇用Google帳號或是Discord帳號登入。目前使用Google帳號登入會顯示--「你在等待名單上」，「一旦有空位會向你發送邀請鏈接。請檢查郵箱保持關注」等。

記者用同樣提示生成的「穿太空服的馬斯克，3D效果」結果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
記者用同樣提示生成的「穿太空服的馬斯克，3D效果」結果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

通過Discord登入會進入Discord上的Pika頻道。開始頁面會有簡單的使用說明，使用方法與圖像生成AI工具Midjouney最初在Discord上的方式非常類似。進入建議的生成頻道，輸入/create就會跳出，輸入提示文字的命令，寫完提示語，加上其他要求，就可以坐等AI生成的短視頻了。也有動畫和其他更多細節功能選項可以添加。

不過模仿宣導視頻中的提示輸入「穿太空服的馬斯克，3D效果」的提示語，卻並沒有出現宣導影片中同樣驚艷的馬斯克形象。輸入社媒上流傳的「米奇在俱樂部玩耍」、「哈利波特星球大戰」等提示，出現的畫面都還不錯，不過也沒有達到社媒流傳的驚嘆效果。

據稱，網頁版相較最初的版本增加了功能和效果，不知道效果落差是否由此而來。而更可能是，Pika和Midjourney等圖像生成AI工具類似。生成驚艷效果需要在創作提示語方面有經驗，而社媒上流傳的驚艷之作往往是大量生成後遴選出來的極品。

好消息是，使用過程相當簡單方便。如果說Midjourney的出現，讓素人創作繪本變得易如反掌，那麼Pika工具可以讓製作動畫片成為了茶餘飯後的娛樂之一。如果家有愛寫寫畫畫的小童，不妨一試文字秒變動畫的驚喜。

然而壞消息是，目前只能生成三秒長度動畫。更長篇幅內容，需要自己間接串連起來。

Pika官方網站展示「最後的晚餐」動畫效果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
Pika官方網站展示「最後的晚餐」動畫效果。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

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