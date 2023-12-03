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下一輪大氣河風暴將到 加州12月陰晴不定

編譯組／綜合報導
北加下一輪大氣河風暴即將到來。（美聯社）
北加下一輪大氣河風暴即將到來。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicles）報導，加州下一輪大氣河（atmospheric river）風暴可能即將到來，加州12月的天氣模式將會陰晴不定。

12月的第一周將帶來一些潮濕天氣，主要影響該州北部地區。天氣模型和聖嬰（El Niño）現象的近期趨勢表明，到本月底，氣溫和降水量高於或低於平均水平的機率相同。

雖然低壓系統預計在12月初頻繁向西海岸移動，但其大部分雨雪更有可能影響西北太平洋地區。這是因為噴射氣流的波浪特性，這高空快速移動的風帶將像指揮家一樣引導本月的風暴系統交響樂團。

就像指揮家決定音樂的旋律和強度一樣，噴射氣流指揮著風暴的路徑和強度。美國和歐洲的天氣模式顯示，在12月上半月，噴射氣流的路徑將偏向北方。

在本月的前兩周，向西海岸移動的低壓系統預計只會給加州帶來小雨和小雪。天氣預報顯示，北海岸、灣區和沙加緬度（Sacramento）河谷將有間歇性陣雨，南加州則幾乎無雨。

聖嬰模式通常要到1月或2月才會給加州，特別是南加州帶來風暴活動高峰。因此，盡管聖嬰最終可能會對冬季天氣產生影響，但預計不會對本月的雨雪天氣產生強烈影響。

到了12月中旬，情況會發生變化。中期模式顯示，在12月15日之後的某個時候，噴氣流將直接對準金州。預計副熱帶高壓脊的強度將大大減弱，使噴射氣流更加自由地流動，為整個加州帶來一輪又一輪的風暴。

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