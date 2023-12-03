北加華翁遭搶劫致死 1嫌獲釋後未現聽證會失蹤

香港移民何伯兩年多前遭搶劫時摔倒、不幸死亡。布里頓為搶劫當時的駕駛者。（警方供圖）

兩年多前震驚華人社區的75歲香港移民何伯（Pak Ho）遭搶劫時摔倒、不幸死亡案，其中一個嫌犯搶劫罪名成立後，與阿拉米達縣地檢長辦公室達成認罪協議後被釋放，本應出現在案件後續聽證會上，卻消失得無影無蹤。何伯的女兒Amy Ho說：「我震驚的是，他才剛被釋放，沒人知道他在哪裡。」而檢警似乎都沒有後續作為。

2021年3月9日住在亞當斯 角（Adams Point）社區的何伯，外出散步晨練，遭遇28歲的貝利（Teaunte Bailey）和59歲的布里頓（Demetrius Britton）搶劫，在搶劫過程中，何伯摔倒，頭部撞地，因傷勢過重死亡。當時貝利為搶劫犯，而布里頓是開車的人。陪審團裁定貝利一級和二級謀殺重罪、搶劫罪名成立，他被判處32.4年至終身監禁。貝利被判處有罪，在監獄 服刑。布里頓承認搶劫罪，但謀殺罪名不成立，他在監獄羈押一段時間，與阿縣地檢長辦公室達成認罪協議。

Amy Ho表示，布里頓本該回去報到，參加她父親案件的量刑聽證會，但居然又捲入屋崙其他地區的另一起犯罪，最終沒被起訴，獲得重新釋放。之後布里頓再沒出現在聽證會上，也無人知道身在何處。Amy Ho說：「對我來說，有點震驚，怎麼會這樣？有人剛剛被釋放，沒人知道他在哪裡。他之前有過毒癮。我完全不了解這個人。」

Amy表示，對於高級別犯罪，通常各界有設置重返社會的計畫，以確保一旦某人被釋放，就會承擔某種責任，但以她所經歷的事件來說，布里頓未出現在聽證會上，人也消失，「這帶來一種挫折感。從另外一個角度看，我們希望能幫助他，讓他不會犯任何更多的罪行。希望他得到癒合，找到安家之所，針對毒癮進行康復治療。但如果沒人知道下落，甚至不知道該怎麼幫。他就這樣被釋放，沒有任何後續行動，這讓我很震驚。」

Amy Ho日前參加阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的受害者會議，當天的網路會議上，有多名其他案件受害者發言，提及作為受害者，面臨系統性障礙等問題。

阿縣地檢長官善貞表示，地檢長辦公室為超過2萬2500名受害者及其家人提供服務，並幫助處理包括索賠在內的超過75萬的賠償要求，辦公室為減少各部門積壓的大量案件，已多增聘12名受害者倡導者，希望為受害者提供最大的服務支持。

她說，包括聘請了三位會講粵語和國語的亞太裔受害者倡導者，並強調，冰凍三尺非一日之寒，系統並非一天內崩壞的，也不可能一天修好。她正在傾聽受害者家人的意見，以修復破碎的系統。