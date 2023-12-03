聖荷西批准市中心以東住房項目 逾900套公寓明年動工

聖荷西批准在市中心以東未來的BART車站附近建造900多套公寓，預計2024年動工。（取自聖荷西市府網站）

聖荷西 批准在市中心以東未來的BART車站附近建造900多套公寓。

這個大型住房項目由總部位於聖荷西的Roygbiv房地產開發公司規畫，位置在小葡萄牙（Little Portugal）和羅斯福公園（Roosevelt Park）社區附近，正是是聖荷西市政府「五傷城中村」（Five Wounds Urban Village）計畫中的指定增長區之一，該計畫鼓勵在公共交通附近開發密集住房和就業 機會。

「這是一個非常重要的社區項目，」Roygbiv首席執行官柯克利（Loida Kirkley）表示，「聖荷西的哪個區域需要振興，而這個項目就能做到。」

該項目將建造六棟大樓，共913套公寓，其中407套為售價低於市場價格的可負擔住房，其中大多數是可負擔高端公寓，即定價將針對的是收入不超過本地中位數80%、100%、或120%的個人和家庭。

在聖他克拉拉縣，80%的單身人士年收入中位數約為9萬6000元，四口家庭的年收入中位數約為13萬7000元。處於中位數120%的單身人士，如果年收入約為15萬2000元或更少，則符合資格，而四口之家的年收入最高可達21萬7000元。

該項目如此之高的負擔能力水平引起了一些住房倡導者的擔憂。聖縣可負擔住房網絡主席佩里 (Sandy Perry) 認為，這樣負擔能力水平的項目不足以解決該地區嚴重的低收入 人士住房危機。他表示，收入為中位數30%至50%的人最需要符合其收入水準的住房。

佩里說：「我們並不反對這個項目，但實際上正是這樣的開發項目給可負擔住房這個詞帶來了壞名聲。」

柯克利表示，對無法滿足更低的負擔能力水準感到遺憾，但她指出，當前利率上升的挑戰抑制了開發活動，導致「什麼都沒有建設」。

「我愛聖荷西這座城市，我想為社區做更多事情，」她補充說，該計畫是私人資助的，沒有獲得任何市、縣或州的直接資助，因此為了使該計畫在財務上可行，可負擔住房的水平必須更高。

柯克利說︰「我的項目都是勞動力住房，因為我不想讓人們無家可歸。」

城市報告稱，由於項目推進了聖荷西的城中村目標，獲批了一系列例外，例如允許超過該地區的高度限制、增加密度以及將所有公寓的停車位減少到267個。

該項目預計2024年動工，除了可負擔住房，也包括市價公寓和1萬5000平方呎的底層商業空間。