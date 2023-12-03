聖荷西批准市中心以東住房項目 逾900套公寓明年動工
聖荷西批准在市中心以東未來的BART車站附近建造900多套公寓。
這個大型住房項目由總部位於聖荷西的Roygbiv房地產開發公司規畫，位置在小葡萄牙（Little Portugal）和羅斯福公園（Roosevelt Park）社區附近，正是是聖荷西市政府「五傷城中村」（Five Wounds Urban Village）計畫中的指定增長區之一，該計畫鼓勵在公共交通附近開發密集住房和就業機會。
「這是一個非常重要的社區項目，」Roygbiv首席執行官柯克利（Loida Kirkley）表示，「聖荷西的哪個區域需要振興，而這個項目就能做到。」
該項目將建造六棟大樓，共913套公寓，其中407套為售價低於市場價格的可負擔住房，其中大多數是可負擔高端公寓，即定價將針對的是收入不超過本地中位數80%、100%、或120%的個人和家庭。
在聖他克拉拉縣，80%的單身人士年收入中位數約為9萬6000元，四口家庭的年收入中位數約為13萬7000元。處於中位數120%的單身人士，如果年收入約為15萬2000元或更少，則符合資格，而四口之家的年收入最高可達21萬7000元。
該項目如此之高的負擔能力水平引起了一些住房倡導者的擔憂。聖縣可負擔住房網絡主席佩里 (Sandy Perry) 認為，這樣負擔能力水平的項目不足以解決該地區嚴重的低收入人士住房危機。他表示，收入為中位數30%至50%的人最需要符合其收入水準的住房。
佩里說：「我們並不反對這個項目，但實際上正是這樣的開發項目給可負擔住房這個詞帶來了壞名聲。」
柯克利表示，對無法滿足更低的負擔能力水準感到遺憾，但她指出，當前利率上升的挑戰抑制了開發活動，導致「什麼都沒有建設」。
「我愛聖荷西這座城市，我想為社區做更多事情，」她補充說，該計畫是私人資助的，沒有獲得任何市、縣或州的直接資助，因此為了使該計畫在財務上可行，可負擔住房的水平必須更高。
柯克利說︰「我的項目都是勞動力住房，因為我不想讓人們無家可歸。」
城市報告稱，由於項目推進了聖荷西的城中村目標，獲批了一系列例外，例如允許超過該地區的高度限制、增加密度以及將所有公寓的停車位減少到267個。
該項目預計2024年動工，除了可負擔住房，也包括市價公寓和1萬5000平方呎的底層商業空間。
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