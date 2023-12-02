打擊零售盜竊 舊金山1天抓17人

舊金山對打擊零售盜竊的投入似乎終於有回報。（舊金山警方提供）

感恩節後，舊金山 警方最新統計的犯罪數據顯示，城市對打擊零售盜竊的投入似乎終於有回報。

感恩節周末的盜竊案件比去年減少約75%，總報案數為100起。而2022年為401起。感恩節一周，舊金山共接到206起盜竊案，而去年同期這一數字為747起。2021年，舊金山聯合廣場奢侈品點的大規模洗劫成為全國的頭條新聞，與2021年相比，今年的報案率下降80%。

舊金山警方30日宣布，在本周的一起盜竊案中共抓捕17人。警方將該行動命名為「突襲23」（Blitz 23）。在公告中，警方未公布行動的具體地點，僅稱是位於米慎街700號附近，「選擇該地點的原因是該商店遭到多次洗劫犯罪」。

17人中有14名男性和3名女性。嫌疑人不僅來自灣區各市，最遠甚至是從南太浩湖而來。

據該市犯罪研究委員會近期的數據顯示，零售盜竊在上半年下降35%。該研究囊括了全美24座城市近5年的公開犯罪數據，其顯示全美零售盜竊的報案率上升16%，其中紐約市 暴增64%，而西岸的舊金山和西雅圖均下降30%。

舊金山警方發言人也表示，該研究與警局的數據保持一致。「零售盜竊是舊金山最重要面臨的問題之一，城市正從各個角度打擊犯罪。全市在協同合作，我們開始看到一些積極的結果，但仍需要長期的投資 和努力。」發言人舍諾夫斯基（Evan Sernoffsky）說。

11月30日當天，警方逮捕一名14歲未成年女性。該嫌犯與超過15起零售盜竊有關，盜竊金額超過三萬元。警方公布，這15起盜竊案參與人數從二人到五人不等，盜竊金額從幾百元到數千元。

刑事司法委員會研究專家羅佩斯（Ernesto Lopez）提醒，零售盜竊的統計數據有可能會產生誤導，因為報案增加的原因可能是商家更積極地報案，也有可能是實際犯罪的數量在增加。「我們需要更有代表性的執法數據來幫助我們對盜竊犯罪的趨勢做出判斷。」

他表示，突擊23行動之所以有效，是因為警方部署了大量便衣警察，能夠迅速逮捕多名嫌疑人而這是幾名巡邏警察無法做到的事情。

「兩名警員無法同時逮捕九個人。」羅佩斯說，「盜竊者作案速度極快，等警方接到報警時，他們早就跑了。」

然而並非所有的零售商都看到了這種改善。卡普（Rick Karp）是Cole Hardware五金店的老板，他說：「

我們把很多東西都鎖起來，放在裝有鉤子和鎖的防盜箱內。但不管是什麽東西，只要是松動的、可以移動的，往往就會被偷走。」

他補充說：「有越來越多的人靠工資生活，或者流落街頭，這些問題越來越多地出現在商店裡。」