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市長話金山／支持假日購物 打擊零售竊盜

市長辦公室
我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆竊的策略取得了成果。（市長辦公室提供）
我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆竊的策略取得了成果。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆竊的策略取得了成果。包括自去年以來40次打擊有組織的零售失竊執法行動，已導致300人被逮捕。例如，本周舊金山警方領導了一次打擊有組織零售失竊的執法行動，在僅一家商店就成功逮捕了17名成年人。

這項工作正在取得成效：

●一項由刑事司法委員會進行的研究顯示，今年上半年舊金山的零售失竊事件減少了35%。

●感恩節周末-假日購物季的開始-全市範圍內報告的小偷盜竊案件較去年減少了75%，較2021年減少了80%。

在我們迎接今年的假日季節之際，保持這些努力尤其重要，以確保購物人士、員工和訪客的安全。

今年假日支持小商業

我們希望居民和遊客在假日購物季支持本地經濟。我鼓勵居民和遊客在本地小商業購物，在世界一流的餐廳內用膳，並在舊金山享受博物館和其他獨特的文化體驗。通過承諾在舊金山購物和用餐，大家可以在這重要時刻對全市的小商業表示支持。

我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆...
我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆竊的策略取得了成果。（市長辦公室提供）

庇護所床位擴建

本周較早時，我們宣布通過增加300張新床位，擴大了市內的庇護所床位供應。現時舊金山系統中有超過3850張床位，今年底和2024年初，還將有更多床位投入使用。自2018年以來，我們已將庇護所容量擴大了60%以上。這些庇護所床位對幫助人們離開街頭，為我們的外展工作者幫助有需要人士引入室內，並清理營地周圍至關重要。這些床位對我們確保舊金山的街道和社區清潔、安全的工作亦非常重要。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦‧布里德

我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆...
我們的警員每天都在辛勤履行職責，而舊金山正在看到最近針對有組織的零售失竊和汽車爆竊的策略取得了成果。（市長辦公室提供）

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