警方便衣行動奏效 金山購物季零售竊案創六年來新低

購物季來臨，舊金山將在聯合廣場增派警力，確保市民和遊客安全。（記者李怡／攝影）

根據舊金山 市長辦公室11月30日發布的資料顯示，今年自感恩節開始的假日購物季，包括零售竊盜和汽車入室盜竊在內的竊盜案件，總體與去年相比下降了75%，比2021年下降了80%，是舊金山長期以來竊案發生率最低的一年。

據市府公布的圖表顯示，自從2017年開始，感恩節三天假期的零售竊盜案件多達四到五百起，今年約一百起案件發生，創六年來新低。

舊金山市長辦公室表示，今年購物季零售竊盜案減少，與舊金山各執法機關不斷發出強而有力的嚴厲打擊零售犯罪訊息有關。 在感恩節到來之前，舊金山市長辦公室、警察局以及地檢長辦公室，多次舉行媒體會議與社區見面會議，宣布要嚴厲打擊日常和購物季發生的零售盜竊案件，違法者將被依法追究責任。

舊金山警察局表示，已加強應對汽車入室盜竊和有組織零售盜竊的策略，並採取了重大逮捕行動。自快閃逮捕行動以來，已抓獲包括40起有組織的零售竊盜行動，造成300人被捕，並採取了針對汽車入室盜竊的便衣行動。

布里德說，很高興並希望今年的假日購物季將成為多年來最好的購物季。這需要所有人透過支持本地企業來支持城市。「我邀請社區一起，在當地購物和用餐、體驗充滿活力的藝術和文化活動，享受全年提供特色景點的社區，來分享對金山的自豪感。」

舊金山是多種文化和背景的發源地，而舊金山各社區之所以充滿活力，很大程度上就在於其多樣性。金山華埠 為美國最大。節假日期間，鼓勵人們前往位於米慎區（Mission）、日本城、卡斯楚區（Castro）、華埠、訪谷區（Visitacion Valley）、灣景區（Bayview）、日落區（Sunset） 和SOMA Pilipinas區的商業街區。

舊金山警察局也宣布擴大社區大使計畫。該項目成員由退休 人員組成。據警察局消息稱，今年以來舊金山的犯罪率已顯著下降，其中攻擊犯罪減少67%、盜竊案減少91%、汽車竊盜案減少100%。與去年同期相比，本市進入假期季之初的犯罪率並沒有出現上升。