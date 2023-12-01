屋崙暴力預防局 新主管喬希上任

屋崙市府宣布，任命喬希為暴力預防局局長。（取自市府Instagram）

屋崙 暴力飆升，今年凶殺案超100起之際，市府宣布，任命喬希博士（Dr. Holly Joshi）為暴力預防局局長。她將於12月1日上任。市府稱，喬希將為這一職位帶來豐富的、久經考驗的領導能力。喬希表示，很高興能加入這個有能力、有激情的團隊，致力於實施最佳實踐和前沿策略，預防和干預暴力事件，為每個人創造一個安全的屋崙。

警方報告顯示，屋崙凶殺案在疫情 之後飆升，2021年死亡123人，2022年120人。今年截至11月12日，警方已統計108起凶殺案。市長盛桃表示，除了加大巡警安排，還希望透過預防暴力等多種手段遏制犯罪。

喬希將是屋崙暴力預防局自2017年成立以來的第二位常任局長。該部門採用公共衛生方法預防暴力，重點關注社區主導的干預策略，以實現受暴力影響最嚴重的家庭和社區的持續安全與穩定。

喬希履歷豐富，之前擔任全國知名的社會正義中心GLIDE的高級總監。GLIDE致力於打擊系統性的不公正現象，為擺脫貧困和危機開闢道路，並改變人們的生活。喬希領導的社會正義中心是專注於改善住房獲取、社區健康和安全以及性別和種族平等的部門。

2001年至2015年，喬希在屋崙警局擔任過多種調查和領導職務，包括兒童剝削股主管、內務部調查員、減少犯罪小組調查員、新聞發言人和辦公室主任。她與社區利益相關者、宗教領袖、屋崙市各部門負責人、市長辦公室和市行政長官辦公室密切合作，致力於組織改革和社區安全工作。在這項工作中，她在性別暴力方面的專業知識、對漸進式警務的承諾以及與整個城市的合作關係得到廣泛認可。

市長盛桃表示，喬希是在正確的時間領導暴力預防局的正確人選。她擁有豐富的經驗，曾參與過行之有效的循證解決方案，這些解決方案在減少和預防暴力方面發揮重要作用，「加強暴力預防措施對於建設一個強大、安全和繁榮的屋崙至關重要。與強大的警局和破壞犯罪網路的技術解決方案一起，構成屋崙全面社區安全戰略的核心要素。」