90天禁擺攤令實施 米慎區打擊非法、整頓贓物銷售

當地警員和工務局監察員組成的巡邏隊伍在周一早上展開聯合執法，以應對米慎街混亂的贓物買賣和食品健康的挑戰。（Loren Elliott提供）

舊金山米慎街（Mission Street）90天擺攤禁令27日起正式實施。由當地警員和工務局監察員組成的巡邏隊伍在周一早上展開聯合執法，以應對米慎街混亂的贓物買賣和食品健康的挑戰。禁令遭到當地攤主強烈反對，當天上午一眾攤主再次在米慎街捷運 車站廣場聚集抗議，並將矛頭指向該區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）。

禁令生效的幾個小時前，一位女性攤主在BART車站廣場對面架起帳篷售賣水果，並列出標語抗議市府對攤主的打壓。警員並未採取強制措施。但除她以外，往日被臨時攤位佔領的廣場被全部清空。

去年夏天，該區域執行了相同的禁令。市府稱混亂的攤位對當地社區和行人造成了很大困擾，但收效甚微。禁令結束後，廣場依舊充斥著各式的帳篷，其中不少都售賣著被懷疑是搶劫而來的贓物。

市長布里德（London Breed）支持禁令，表示米慎街的問題已經失去控制。「需要澄清的是，禁令只是臨時的，社區所面臨的挑戰並非突然出現，而是需要我們做出實際的行動改變。」布里德說。

布里德表示，正與加州 其他城市的市長共同合作改變州法，以更好應對非法擺攤。她曾在2018年公開表達對州法SB 946的不滿，稱其在全州範圍內合法化街邊擺攤行為，使得執法部門難以應對贓物買賣的犯罪。

禁令的起草者，該區市議員盧凱莉當天表示，禁令有可能在90天後延長，直到明年2月。此前，由攤主組成的聯盟曾要求盧凱莉暫緩禁令，它們擔心會遭到長期的打壓，無法再回到米慎街區售賣。

盧凱莉指出，米慎街自2021年起出現一個銷贓團夥兜售，全是盜竊而來的贓物，並敲詐勒索賣家。「這是一個龐大的銷贓團夥，在米慎區已經極其危險。」

盧凱莉表示，工務局已經推遲了禁令的實施，直到她的辦公室能夠確保一處可容納48個攤位的兩層室內空間正常運營。非盈利組織Clecha SF和Calle 24拉丁文化區負責監管這一空間。但是27日上午，該建築的許多攤位仍空置。

米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）

抗議人群表示，禁令有可能會讓他們無法度過今年的聖誕節 。「12月是最重要的月份。」攤主梅瓜（Gladys Maigua）表示，「我還有孩子要養。一些攤販雖然沒有孩子，但也要吃飯。」

一部分取得市府頒發的合法經營證的商販認為，將合法經營者一同趕出街區是不公平的，並且禁令將摧毀許多賴以生存的家庭。

此前工務局成員在執法時曾遭非法攤販襲擊。一些雇員開始身穿防彈背心工作，而另一些雇員拒絕在該區域工作，或要求重新分配到其他區域。