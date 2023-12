反對監獄擴建 示威者促建精神健康中心

阿拉米達縣議會會議,線上公共評論者門羅(Alison Monroe)正在發言。(阿拉米達縣議會)

阿拉米達縣議會28日會議上,許多社區組織者在公共評論環節敦促阿拉米達縣議會停止在聖他利達監獄 (Santa Rita Jail)建造新精神健康設施的計畫。

「恢復屋崙 」(Restore Oakland)和「擁護嚴重精神疾病的家庭們」(Families Advocating For The Seriously Mentally Ill,FASMI)的成員參與了會議的公共評論。她們表示,一座新建築不會對改善監獄的精神健康保健做出任何貢獻。該監獄自2014年以來已有68人死亡。

聖他利達監獄的擴建計畫將耗資超過 8000 萬美元,其中阿拉米達縣已同意從自己的資金來源提供2660萬元。

「我要求縣議會拒絕這一監獄擴建計畫,」來自「恢復屋崙」的喬治(Joy George)説道,「把這大約2600萬元用在住房上和公共服務上,才會讓我們更加健康與安全。」

喬治表示,精神健康是嚴重的問題,需要大量的投資 和有效的措施。「我們還在等待行為健康醫療中心在我們社區的建成。你們爲什麽要在監獄新造一個不會給人們的精神健康帶來任何長期好處的設施呢?」

來自FASMI的門羅(Alison Monroe)表示,「我們縣現在治療精神疾病的地方竟然在監獄,這是個恥辱。我們不該把精神病患的被告送到監獄去,應該把他們送到精神病院去。」

門羅指出,在新建的監獄內置的精神健康中心,並沒有足夠的精神病專用的床鋪,對精神病患來説並不合適。她建議多在精神病院建設床位,實施更加長久持續的精神醫療服務,並保證在精神病患治療過程中家屬的參與。

「我們不想讓監獄成為精神病患的預設治療地點,」門羅總結道,「讓我們確保這座城市的精神病患們得到該有的、正確的治療。」