屋崙社區組織示威 反對縣監獄擴建

集會抗議現場打出橫幅標語。(記者楊逸辰/攝影)

「恢復屋崙 」(Restore Oakland)、「護理第一、監獄 最後」(Care First, Jail Last)等社區組織與一衆精神病患者的家屬們、及正服刑囚犯的家屬28日在屋崙市政廳附近集會,要求立即停止聖他利達監獄(Santa Rita Jail)的擴建計畫,並要求對被告改造計畫(即允許符合條件的被告,在完成治療和教育課程後避免入獄)、住房和社區心理健康 服務進行大量投資。

多年來,許多社區成員一直強烈反對擴建聖他利達監獄的計畫,即為聖他利達監獄擴建新的監獄內置精神心理健康中心。阿拉米達縣的官員聲稱,這將提高監獄為被監禁者提供心理健康護理的能力。聖他利達監獄的擴建計畫將耗資超過8000萬元,其中阿拉米達縣已同意從自己的資金來源提供 2660 萬元。

「我們需要集中精力讓人們從監獄離開,讓他們不再回去,並對他們的福祉進行投資。」 「恢復屋崙」成員喬治(Joy George)說。

「恢復屋崙」組織成員、活動的召集人喬治。(記者楊逸辰/攝影)

加州女囚犯聯盟和阿拉米達縣「護理第一、監獄最後」組織成員迪克森(Katie Dixon)表示,這種「心理健康」監獄的擴建是一個矛盾的說法。這是代價高昂且有害的嘗試,旨在解決該縣長期以來的監獄死亡記錄、不協調的精神衛生保健系統和住房基礎設施不足的問題。

抗議者認為,阿拉米達縣可以用這2660萬元資助大量的心理健康和住房資源,以解決暴力的根本原因並改善社區的行為醫療保健。

參與抗議的組織「擁護嚴重精神疾病的家庭們」(Families Advocating For The Seriously Mentally Ill,FASMI)的成員門羅(Alison Monroe)對情況進行了更加詳細的說明:「這些監獄裡的精神健康中心不是精神病醫院。許多現在監獄服刑的人們都患有精神疾病,他們需要去精神病院治療而不是繼續待在監獄,」她說,「好多精神疾病患者在監獄裡被虐待、被毆打。監獄對他們來說不是該待的地方。」

門羅(左)在集會抗議廣告牌中間。(記者楊逸辰/攝影)

門羅表示,監獄中精神病患受到不公正對待與虐待乃至死亡,是屋崙從2014年以來就已經一直存在的現象。集會者將在獄中死亡囚犯的名字寫在名牌上擺在集會中央。

「恢復屋崙」認為,縣警長勝利婭( Sanchez)該負很大的責任,稱她負責逮捕了太多精神病患者並把他們送入了監獄而不是精神病院,該組織要求縣警長和阿拉米達縣的所有執法機構,立即停止逮捕和監禁患有精神健康和藥物濫用疾病的人,並稱對他們進行逮捕和監禁是一種「致命的做法」。

除此之外,「恢復屋崙」要求阿拉米達縣議會立即停止在聖他利達監獄擴建的心理健康服務部門等新建築的計畫,並再次承諾實施「護理第一、監獄最後」政策,大力投資以社區為基礎的住房計畫、被告改造計畫和行為醫療保健計畫。

本報未獲阿縣議會與縣警長辦公室回應。