中爆傳染病 金山4機場加強監測

中國北方兒童呼吸道疾病正令人擔憂地激增。11月初，CDC已擴大對包括舊金山國際機場在內的四個主要機場的傳染病監測。(圖取自美國CDC臉書)

中國北方兒童呼吸道疾病正令人擔憂地激增，情況與新冠疫情 初期相似。不過，中國官員表示毋須恐慌，他們將類似肺炎病例激增歸咎於第一個沒有嚴格新冠管控的冬季期間發生一般病原體聚集，而非之前未見過的病原體。

舊金山 紀事報報導，根據中國當地與社群媒體報導顯示，包括北京在內的多個地區醫院兒科病房擠滿病患。其促使「國際傳染病學會」(International Society for Infectious Diseases)營運之早期預警網絡「新興疾病監測計畫」(Program for Monitoring Emerging Diseases，簡稱ProMED)發布有關「未確診呼吸道疾病」(undiagnosed respiratory illness)在中國迅速蔓延警報。

ProMED計畫報告人員斯爾維(Dan Silver)表示，尚未知這次疫情何時開始，有如此多兒童快速受到影響，並不尋常。在等待更全面資訊公布時，他也警告不要過早地將此標記為潛在疫情。ProMED曾於2019年12月發布相關SAR-CoV-2的第一個警報，其導致新冠疫情。

加州或美國其他地區的任何衛生機構、皆尚未報告有未確診呼吸道疾病的非典型激增情況。

為了回應世界衛生組織提高透明度的呼籲，中國衛生官員日前舉行記者會、稱未發現任何「異常或新疾病」(unusual or novel diseases)，但承認兒童呼吸道疾病激增。官員將病例導因於流感與其他已知病原體重疊，包括黴漿菌(或稱支原體)。這是一種已知會引起上呼吸道感染的細菌，認為近期中國急性呼吸道病例持續增加，與多種呼吸道病原體疊加有關。

中國衛生部門呼籲開設更多發燒門診，敦促兒童與老人及時接種疫苗，並建議民眾戴口罩並避免去擁擠地方。當局稱大部分病例輕微，並未有因疫情爆發而死亡的情況。

然而，舊金山紀事報指出，從歷史上來看，新流感病毒株或潛在病毒引發疫情，皆為透過未確診呼吸道疾病呈現。值得注意的是，SARS與COVID-19最初都被報告為異常肺炎病例。

在世衛 組織與中國地方衛生當局舉行會議之後，全球衛生機構似乎同意中國評估，認為儘管10月中旬以來病例增加情況早於以往，但在近來取消嚴格封鎖限制後，病例激增並不意外。

11月初，美國疾病防治中心(CDC)擴大對包括舊金山國際機場在內的四個主要機場的傳染病監測，以監測入境的國際旅客是否存在可能導致疫情爆發與流行病的新病毒、細菌與抗菌素抗藥性為監測目標。

公衛專家表示，沒有理由驚慌。世衛組織COVID-19技術負責人柯霍夫(Maria Van Kerkhove)受訪時表示，「未確診」、「集群」、「兒童」、「肺炎」等字敲響疾病專家警鐘，但世衛組織最終看到的「僅為全國範圍內傳播病例總體增加的徵兆。」