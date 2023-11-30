灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨

設在舊金山的幽靈廚房。(Cloud Kitchens網頁）

共乘服務龍頭優步(Uber)的創始人開創的「雲端 廚房」(Cloud Kitchens)，給北加州某些社區帶來相當嚴重的困擾。有力執法的單位卻對這些問題採取靜觀其變的心態，讓社區居民每天過著受盡煎熬的日子。

卡拉尼克(Travis Kalanick)應用手機程式叫車的Uber，給計程車行業造成嚴厲衝擊，經過十多年已經被社會接受。搭車人省了很多錢，但很多計程車業者不是轉為Uber或Lyft的司機，就是去找其他賺錢的方式。卡拉尼克離開優步以後，創設了雲端廚房，公司租用很大的場地讓許多家餐廳的廚師共用。場地沒有掛招牌，做的是網路訂餐送貨的服務，因此這些地點外號叫「幽靈廚房」(ghost kitchen)。

舊金山 一條布袋巷(cul-de-sac)的巷底，犬隻訓練與狗旅館「Dan Perata Training」已經營運了十多年。2019年接近巷口的一個場地被設為幽靈廚房以後，每天午餐與晚餐時間路邊的停車位都停滿了不算，送餐司機把車停在路中間跑進廚房取餐。因為這條巷子只有一個出口，狗旅館的工作人員和顧客經常被堵死。

狗旅館的東主柯洛爾(Natasha Koral)表示，工作人員叫送餐司機把車移開時，雙方幾乎天天發生口角。狗旅館的人是跑得了和尚跑不了廟，不敢太放肆地罵人；但那些送餐司機是游擊隊員，仗著沒人知道他們的身分，不但口出髒話惡言，有時還威脅用暴力與槍械報復狗旅館的人。

雲端廚房在灣區目前有十家幽靈廚房，舊金山、屋崙 、聖荷西各有兩家，桑尼維爾、聖馬刁、紅木城和海沃各有一家。這些廚房附近的商家與鄰居大致同意，廚房的業者根本對他們所造成的交通、噪音、廚餘、垃圾問題置之不理，叫警察來處理也多半是被業者搪塞一番，第二天還是照原樣經營。