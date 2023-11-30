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APEC峰會礙經濟 議員促金山市府說明

記者李怡╱舊金山報導
APEC峰會期間，舊金山市中心的購物廣場客流稀少。（記者李怡╱攝影）
APEC峰會期間，舊金山市中心的購物廣場客流稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)28日向舊金山市議會和預算委員會提交召開特別聽證會請求，以了解亞太經合組織(APEC) 峰會對當地小型商業帶來的經濟影響。 多家媒體報導和諸多商戶反映稱，在峰會期間到舊金山的訪客數量大幅下降，店內盈利受到嚴重的負面影響。

11月中旬，3萬人從世界各地來到舊金山參加為期一周的APEC峰會，是舊金山市自1945年以來舉辦的最大規模的國際活動。 但為了維護會議的保全工作，市中心地區大面積採取了戒嚴措施，導致市中心的商業受到打擊。

麥德誠作為第四區市議員，轄區包括受峰會安全區影響的市場南地區。他最近收到眾多居民和企業的投訴。 麥德誠說：「我認為舊金山市、加州和聯邦層級在舉辦峰會期間的配合等方面做的非常好。 也是難得的機會向世界展示舊金山，整體來說是成功的。 未來對於旅遊業和文化交流的帶動也會創造無限的價值。 但事情都存在輸贏兩面。最近我聽到社區內小企業和居民因峰會所遭受的困難。 我想盡我所能為他們發聲。」

據位於Mission街峰會安全區的商戶柯恩（David Cohen） 表示，APEC會議期間，他的餐廳的收入下降了40%，顧客數量比正常一周減少了三、四百人。自家店面門前接連一周被戒嚴鐵柵欄包圍，生意冷清，還有兩天是處於停業狀態。

不只是第四區安全內的店家受到影響，位於華埠的店主Kelvin Chen表示，因受到示威人群和資訊宣傳稱舊金山在峰會期間道路封閉的影響，期間很少有人來到舊金山市區。且店面周圍的多家停車場因為安全戒嚴都被關閉。這一系列 的限制措施，讓店內生意無人問津。

不只是零售商的店面生意受到影響，即使是位於市中心區的舊金山購物中心，原Westfield購物中心生意也是非常的冷清，訪客稀少。一家女裝店員透露，自從APEC峰會開始以來，店內生意很差。會議期間的周四還停業了一天。周六周日的客流逐漸好轉。她說，峰會官方或市政府部門對店內生意造成的影響沒有任何補償。

舊金山多數民選官員認為，整體而言，舊金山在處理APEC問題上獲得的評價大多是正面的。 許多城市官員認為這次峰會是一個難得的機會，可以重塑這座經常受到媒體批評的城市形象。 舊金山市如何應對亞太經合組織對企業和居民的影響，對當地民眾來說更為重要。

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