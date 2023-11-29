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全美最貴25個郵遞區加州占19席 阿賽頓連7年居榜首

記者徐蓓蓓／舊金山報導
阿賽頓名列全美房地產最貴郵區之首。(Getty Images)
阿賽頓名列全美房地產最貴郵區之首。(Getty Images)

房地產數據公司Property Shark日前公布了2023全美最貴Zip code郵遞區的排名。在全美最貴的25個郵遞區中，加州占據了19席。排名主要依據各地房屋售價的中位數產生。

在排名前25的Zip Code中包括聖塔芭芭拉、馬里布、比佛利山、新港灘、洛斯阿圖、巴洛阿圖等眾所週知的昂貴地段。而北加阿賽頓（Atherton）94027的Zip code已經是第7年位居榜首。目前這一地區的房屋出售中位價高達830萬，比去年的790萬增長了5%。

阿賽頓是一個只有5平方哩大小的城市，卻是科技業巨頭和其他名人扎堆的地方，也是全美人均收入最高的城市。風險投資家、億萬富翁安卓森（Marc Andreessen）和金州勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry)都居住於此。這些如雷貫耳的名字更增加了阿賽頓頭頂的光環。周圍頂級的公立和私立學校也為此地的房價推波助瀾。

「根本就沒有足夠的地來蓋新房，每個人都想住在這兒，」Compass公司矽谷團隊的房屋仲介斯特澤（Katy  ；Straser）說，「即使在利率這麼高的情況下，還是很多人想在這裡購房。這給市場帶來壓力。」

大多數阿賽頓的房屋用地都超過一畝，平均大約4萬3560平方呎。而鄰近的蒙洛公園平均房屋占地面積只有大約1萬平方呎。Coldwell Banker的仲介考格樂（Veronica Kogler）認為：「阿賽頓較大的房屋用地可以建造更加大的房子，給業主更多的私人空間。」

阿賽頓也是拜登總統募款的重要地點，除了去年曾親臨阿賽頓和附近的洛斯蓋圖外。剛剛過去的APEC拜習會期間，拜登夫人吉爾也親臨阿賽頓的募款晚會。

位居最貴Zip code前十的地段包括

Atherton, Calif. 94027；

Sagaponack, N.Y. 11962；

Miami Beach, Fla. 33109；

Santa Babara, Calif. 93108；

Beverly Hills, Calif. 90210；

Stinson Beach, Calif. 94970；

Water Mill, N.Y. 11976；

Newport Beach, Calif. 92661；

Santa Monica, Calif. 90402；

Medina, Wash. 98039。

拜登 加州 勇士

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