舊金山警局打擊犯罪 擬裝400車牌閱讀器

舊金山汽車相關犯罪頻傳，引起許多居民及遊客憤怒，警局擬安裝400個車牌閱讀器以打擊犯罪。(圖取自舊金山警局臉書)

舊金山 市將準備安裝約400個新自動車牌閱讀器，打擊犯罪。

舊金山警察局長史考特(Bill Scott)27日告訴舊金山市議會法規委員會，警方現在需要協助。儘管現行法律允許舊金山警局使用設備，但一系列法規限制導致難以廣泛部署。市長布里德支持新政策，有效允許使用設備覆蓋100個十字路口，期望可阻止引起許多居民及遊客憤怒的汽車相關犯罪行為。

委員會一致通過建議立法，安裝車牌閱讀器。自動車牌讀取器可捕捉每輛經過車輛的車牌影像。警方表示，其可協助追蹤涉及非法行為與汽車竊盜等車輛。當民眾發現車牌與被偷竊車輛或曾用於犯罪車輛有關連，可向警方報案。

史考特指出，這項技術已在灣區 其他城市廣泛應用，例如屋崙市議會10月投票 決定安裝300個自動車牌閱讀器。這些錄像影機將成為「警力增強器」(force multiplier)，有助於警方處理犯罪問題，其中大部分關於使用車輛犯罪者。

不過，舊金山警局表示，2021年通過一項法律、不允許舊金山市與多家引入新車牌閱讀器供應商採用新技術。目前政策也限制自動車牌閱讀器可使用的數位檔案格式種類。限制市府基金資助，也限制警局尋求撥款與其他資金來源、部署自動車牌閱讀器的能力。

舊金山市今年獲得1700萬元州府撥款安裝設備，若不改變政策，實際上無法應用經費。2019年法規要求、對技術政策的任何變更須經市議會批准。

布里德辦公室已於本月稍早提案，指出政策變化本質上為技術性質，並要求加快立法進程；市議會也必須投票接受州府撥款、購買與部署新車牌閱讀器。市議員們支持27日提出擬議政策改變。市議員華頌善(Shamann Walton)並獲得舊金山警局長史考特的保證，新技術將不會用於識別未付停車罰單、或犯下輕微違規行為的人。