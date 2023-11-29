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舊金山等4縣 訂11月28日為家居護理服務提供者日

記者劉先進／屋崙報導
此前，華裔護工抗議，希望漲薪。在阿拉米達縣內，有兩萬多個長期家庭護工，其中有近6000名華裔。（記者劉先進 ╱攝影）
此前，華裔護工抗議，希望漲薪。在阿拉米達縣內，有兩萬多個長期家庭護工，其中有近6000名華裔。（記者劉先進 ╱攝影）

阿拉米達縣、康曲柯士達縣、蒙特瑞縣和舊金山縣議會通過得到加州長期護理雇員工會（SEIU Local 2015）支持的決議，正式宣布11月28日為「家居護理服務提供者日」。此決議在表彰家居護理（IHSS）服務提供者（其中大多數是有色人種和移民婦女）所做的重要貢獻。他們照顧老年人和殘障人士，確保他們能夠在自己家中舒適地過上有尊嚴和獨立的生活。

長期護理雇員工會的聲明說，這些決議肯定了7萬2000 多名家居護理提供者的奉獻精神。他們為上述四個縣的低收入居民提供了高質量的護理服務。提供者奉獻出他們的時間、愛心和專業知識，為有需要的人提供從必要的日常活動、重要的貼身護理服務等一系列支持。

居家護理人員的工作往往不為人知。這些護理人員不僅提高了社區成員的生活品質，而且與更昂貴的稅收機構護理相比，每年還為納稅人節省數百萬資金。長期家庭護理工會第五區理事，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）此前曾表示，在阿拉米達縣內，有兩萬多個長期家庭護工，其中有近6000名華裔。

康縣的家居護理提供者、長期護理雇員工會執行董事成員約翰遜（Javeta Johnson）說，從事家居護理工作已有 18 年，一直為自己是這支重要勞動力隊伍中的一員而感到自豪。「非常感謝縣議會對我們的讚賞和尊重。」

長期護理雇員工會主席克魯茲（Arnulfo De La Cruz） 表示，該工會地方分會很自豪能夠在宣導這些決議方面發揮關鍵作用。決議肯定家居護理提供者的辛勤工作，並強調了保護家居護理等計畫和服務的必要性，這是對四縣縣低收入老年人和殘疾居民的基本承諾。

聲明說，由於11月被指定為全國家庭護理員月，宣布11月28日為家居護理服務提供者日提供了一個獨特的機會，以強調家居護理員每天在照顧家人和非家人時所體現出的辛勤工作和奉獻精神。期待著將這一天作為一年一度的慶祝活動，以表彰家居護工的寶貴貢獻，以及他們在四縣為營造一個富有同情心和包容性的社區所做出的承諾。

低收入 華裔 加州

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