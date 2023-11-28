USPS聖誕行動 大小朋友一起玩

給聖誕老公公寫信寓教於樂。（記者徐蓓蓓／翻攝）

今年的「美國郵政 聖誕行動2023（USPS Operation Santa」上周已經完全啟動了。那麼到底怎麼玩呢？

家有小鬼的，可以讓小朋友給聖誕老公公寫信，信裡面寫好自己聖誕節 想要的禮物，還有為什麼覺得自己應該得到這個禮物之類的。寫好地址寄出後，就可以在家坐等禮物從天降啦。如果你更喜歡給予，那麼也可以考慮扮演受人愛戴的聖誕老公公，認領一封或多封請求禮物的來信，滿足一個小朋友或是一家人的聖誕願望。

USPS還貼心地公布了聖誕老公公在北極的地址—Santa, 123 Elf Road, North Pole, 88888。對於第一次學寫信的小朋友，網站也有詳細的圖示，教怎樣寫信封、地址和貼郵票。甚至還有多款漂亮的聖誕信紙模板可以下載打印。

而想做聖誕老公公的朋友，就可以登陸USPS「聖誕行動」網站，瀏覽來自各地請求禮物的信件，認領其中任意一封或多封。按照信中地址寄出禮物，做那個神秘的童話人物。

有往年參與活動的網友表示，過程其實非常有趣。即使平時不喜歡寫字的小朋友，提到要向聖誕老公公寫自己的新年願望，也會馬上勁頭十足。還在玩的過程中學會寫信、寫信封、貼郵票、寄信的正確方法。在期待禮物的同時，也會努力聽老師和家長的話，希望聖誕老公公能看到自己好的表現，得到想要的禮物。

而據扮演聖誕老公公的朋友說，小朋友的信件讀起來非常童趣。很多時候他們想要的東西非常有意思。當然也有經濟拮据的家長，不想讓孩子失望，希望有聖誕老公公能幫助孩子實現新年願望。

USPS每年大概9月份就開始接受寫給聖誕老公公的信件，但大部分的信件還是臨近聖誕才寄出。如果想及時收到禮物的話，早點寫是比較保險的。今年可以寄信的截止日期是12月11日。

認領信件的活動11月20日已經啟動，截止日期在12月18日，以保證禮物可以在聖誕節前送到。不僅可以自己做聖誕老公公，也可以和朋友、家人或同事一起通過USPS的網站設置帳號，組團來認領信件。

USPS同時還會公布即時數據，顯示認領信件最多的個人、團隊和州。今年目前暫時領先的是德州，而加州落後於俄亥俄州 和賓州排名第四。收到禮物的家庭也會在社媒和USPS網頁上分享小朋友收到禮物時激動的樣子和心情，感謝送出禮物的好心人。

更多信息可以訪問https://www.uspsoperationsanta.com網站查詢。