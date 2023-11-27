我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

市長、議會民調低…金山選舉制度改革 尚無共識　

編譯組／綜合報導
1996年舊金山恢復「基於選區選舉」方式，這種選舉制度一直實行至今。（本報檔案照）
1996年舊金山恢復「基於選區選舉」方式，這種選舉制度一直實行至今。（本報檔案照）

根據目前民意調查，舊金山居民對布里德市長與市議會評價偏低，許多社區領導與輿論紛紛提出改革之道，然而有關根本解決之道的共識仍未明朗。

前舊金山市議員、加州參議員波普 (Quentin Popp) 長年來是舊金山社區著名領導，對舊金山的影響舉足輕重。波普目前鼓吹選民於2024年11月公投提案中，投票取消舊金山基於選區範圍選出其代表市議員的方式，即所謂「基於選區的選舉」(By-District Election)。

代表舊金山第八區市議員孟達文 (Raphael Mandelman) 今年10月間提出改革市政憲章方案。如孟達文提案通過，市長將有聘用、解聘各部門主管的權力，同時有權不准民選官員直接提出改革提案送交公投。

此外億萬富翁莫里茲 (Michael Moritz) 所資助的TogetherSF嚴辭批評過去幾年間，舊金山市長權力大幅削減，造成市府民選官員無法大力執行，解決舊金山所面臨的重大問題。

舊金山市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 在舊金山市議會中資歷最深，他認為，目前舊金山所面臨的問題就是這些改革方案由那些人推動？為什麼需要提出這些改革方案？而且如果執行之後，好處到底是什麼？

佩斯金指責TogetherSF所提的改革市府憲章，稱對方只是要推行自己想要的方式，為了這個目的，他們不惜推翻「權力制衡」(check and balance) 的美國政府運作原則。

舊金山1970年代實施「基於選區選舉」的選舉市議員方式。隨後推翻這項制度，從1980年開始，展開「全市範圍投票」(At-Large Election) 選舉方式，由全體選民投票選出市議會成員。

1996年開始，舊金山選民再投票通過「基於選區選舉」方式，由各選區選民投票選出代表這個選區的市議員。這種選舉制度一直實施至今。

加州州府於2001年為保護少數族裔權力，採納「投票權法案」(Voting Rights Act)。投票權法案使得舉辦全市範圍投票更難實施。在「投票權法案」限制下，許多加州城市開始採納「基於選區的選舉」。

波普所提建議為由全舊金山選民投票選出每一個選區市議會代表，而不是只有單個選區選民投票。他認為這種策略將不會觸犯法令，同時保護少數族裔的投票權。

舊金山 投票 加州

上一則

網友離開加州的原因：是時候了

下一則

米慎非法攤商禁擺攤90天 今起生效掃蕩

延伸閱讀

佩斯金籲選民 保護司法獨立性

佩斯金籲選民 保護司法獨立性
佩斯金呼籲選民 保護司法體系獨立性不受政治干擾

佩斯金呼籲選民 保護司法體系獨立性不受政治干擾
黎慧心參選金山第三選區市議員 佩斯金力挺

黎慧心參選金山第三選區市議員 佩斯金力挺
住房債券公投提案 金山議會通過明年3月舉行

住房債券公投提案 金山議會通過明年3月舉行
華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

熱門新聞

(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
Target商店因犯罪猖獗，決定關閉灣區三家店。(圖取自Target臉書)

3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

2023-11-20 01:16
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」