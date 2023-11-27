市長、議會民調低…金山選舉制度改革 尚無共識　

1996年舊金山恢復「基於選區選舉」方式，這種選舉制度一直實行至今。（本報檔案照）

根據目前民意調查，舊金山 居民對布里德市長與市議會評價偏低，許多社區領導與輿論紛紛提出改革之道，然而有關根本解決之道的共識仍未明朗。

前舊金山市議員、加州 參議員波普 (Quentin Popp) 長年來是舊金山社區著名領導，對舊金山的影響舉足輕重。波普目前鼓吹選民於2024年11月公投提案中，投票 取消舊金山基於選區範圍選出其代表市議員的方式，即所謂「基於選區的選舉」(By-District Election)。

代表舊金山第八區市議員孟達文 (Raphael Mandelman) 今年10月間提出改革市政憲章方案。如孟達文提案通過，市長將有聘用、解聘各部門主管的權力，同時有權不准民選官員直接提出改革提案送交公投。

此外億萬富翁莫里茲 (Michael Moritz) 所資助的TogetherSF嚴辭批評過去幾年間，舊金山市長權力大幅削減，造成市府民選官員無法大力執行，解決舊金山所面臨的重大問題。

舊金山市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 在舊金山市議會中資歷最深，他認為，目前舊金山所面臨的問題就是這些改革方案由那些人推動？為什麼需要提出這些改革方案？而且如果執行之後，好處到底是什麼？

佩斯金指責TogetherSF所提的改革市府憲章，稱對方只是要推行自己想要的方式，為了這個目的，他們不惜推翻「權力制衡」(check and balance) 的美國政府運作原則。

舊金山1970年代實施「基於選區選舉」的選舉市議員方式。隨後推翻這項制度，從1980年開始，展開「全市範圍投票」(At-Large Election) 選舉方式，由全體選民投票選出市議會成員。

1996年開始，舊金山選民再投票通過「基於選區選舉」方式，由各選區選民投票選出代表這個選區的市議員。這種選舉制度一直實施至今。

加州州府於2001年為保護少數族裔權力，採納「投票權法案」(Voting Rights Act)。投票權法案使得舉辦全市範圍投票更難實施。在「投票權法案」限制下，許多加州城市開始採納「基於選區的選舉」。

波普所提建議為由全舊金山選民投票選出每一個選區市議會代表，而不是只有單個選區選民投票。他認為這種策略將不會觸犯法令，同時保護少數族裔的投票權。