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灣區捷運 11月30日起停用磁條紙質車票 改用交通卡

記者李怡／舊金山報導
BART將於本周四停止銷售紙本車票，改用交通卡入站。 （Getty Images）
BART將於本周四停止銷售紙本車票，改用交通卡入站。 （Getty Images）

灣區捷運BART自本周四11月30日起，所有車站內不再接受使用磁條紙質車票，將統一使用交通卡（Clipper Card）。 捷運公司發言人表示，如沒有交通卡的乘客，必須花3元購買一張Clipper卡充值後使用進站，或使用Clipper應用程式註冊一張數字交通卡。

灣區捷運自2019年8月以來，就在做準備工作，完成從磁條紙質車票向交通卡的過渡。 疫情期間加速了這一轉變。 該機構在2020年就曾宣布將全面過渡到Clipper卡， 但一度因塑膠Clipper卡庫存和供應鏈不足，導致此計畫延後。

BART準備在明年夏天推出新一代Clipper購票機。 乘客刷信用卡或借記卡即可付款買票，無需在自動售票機前排隊。 紙質車票將完全被取消。 自2012年以來，倫敦的交通系統開始採用此類非接觸式支付。 類似的系統於2021年開始在紐約市推廣。

捷運表示，雖舊式紙本車票的餘額無法轉移到交通卡內，但只要舊車票餘額為1元或以上或多張舊車票的總值為1元或以上，乘客可向站內要求退款，退款日期不限。 詳細內容，乘客可登錄網站了解：https://www.bart.gov/tickets/sales/refunds。

由2024年起，新一代交通卡將推出支持開放式支付系統，捷運驗票閘門將提供Apple Pay或Google Pay等信用卡或借記卡支付選項，讓遊客和市民的出行選擇更加的便利安全 。

捷運 灣區 信用卡

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