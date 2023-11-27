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馬連是灣區人口老化最嚴重縣 18年後60歲居民占42%

編譯組／綜合報導
馬連縣是目前灣區人口平均年齡最大的縣。圖為示意圖。(美聯社)
馬連縣是目前灣區人口平均年齡最大的縣。圖為示意圖。(美聯社)

北加馬連縣居民平均年齡為46.8歲，高居灣區九縣居民平均年齡之首。根據專家分析預測，馬連縣居民平均年齡未來18年間，將繼續增加。

加州財務廳 (the California Department of Finance) 所作研究顯示，馬連縣目前超過三分之一居民平均年齡超過60歲，18年後即2041年，馬連縣居民年齡超過60歲者，將占所有居民42%。馬連縣居民平均年齡將於2041年達到最高峰，即50.3歲，同年居民中間年齡為53歲。

加州財務廳同時預測，2041年加州平均年齡最低的縣為蘇拉諾縣 (Solano County) ，平均年齡為42.7歲。舊金山居民2041年平均年齡為48.1年，高居灣區九縣第二位，僅低於馬連縣。

促成馬連縣人口老化原因包括，許多馬連縣居民沒有太多小孩，專家認為這種社會現象將持續下去。此外許多移民沒有選擇在馬連縣定居。一般而言，移民平均年齡偏低，或者已建立家庭，發展事業，著重養育小孩。

居住在馬連縣的嬰兒潮居民2041年後將逐漸消退，因此州府預測，2041年後，馬連縣居民的平均年齡將開始降低。

舊金山年輕人口亦逐漸減少，造成舊金山為灣區九縣平均年齡次高者。目前舊金山居民的平均年齡為43.6歲。州府預測舊金山居民平均年齡將於2060年達到50歲最高峰。

州府專家並沒有預測2060年之後人口變化情形。財務廳預測，加州目前只有三個縣居民平均年齡預測高於馬連縣與舊金山。此三縣即為普魯默斯縣 (Plumas County) 、塞拉縣 (Sierra County) ，以及莫諾縣 (Mono County) 。莫諾縣居民平均年齡於2032年將高達53歲。

加州財務廳預測是根據「現狀」(status quo) 所作的評估。地方人口結構會受到一些政策的改變。這些影響地方結構的政策包括房屋與教育政策等。

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