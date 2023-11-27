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米慎非法攤商禁擺攤90天 今起生效掃蕩

記者王子涵／舊金山報導
合法經營的攤主稱，他們將繼續爭取權益。（米慎攤位聯盟提供）
合法經營的攤主稱，他們將繼續爭取權益。（米慎攤位聯盟提供）

舊金山米慎街（Mission Street）擺攤禁令將在今（27）日周一生效。上周數百名拉丁裔攤主舉行抗議活動，稱禁令是對拉丁裔社區的不公，將摧毀數百個賴以為生的家庭。禁令由該區市議員盧凱麗（Hillary Ronen）提出，稱其是對米慎區頻繁發生的暴力、犯罪和贓物售賣等活動的回應。

米慎攤位聯盟發言人雅克布（Jon Jacobo）希望，市府能夠將禁令推遲到新年後實施，但遭到盧凱麗辦公室的拒絕。「我們也希望居民能夠安全地在街道上行走，每個人都是如此。但這並非是米慎區面臨的挑戰，而是整個城市乃至全國面臨的問題，去懲罰那些弱勢、無法反抗的攤主是不公平的。」

上周末抗議人群聚集在米慎街夾24街，約116戶攤主參加，其中大部分攤主都取得了由市府審核的經營證。攤主認為，將合法的小商業主連同非法擺攤的人員一同清掃出米慎街，是不負責任的。

部分抗議者表示，它們能夠接受短期的禁令，以創造更安全整潔的街道，卻擔心在禁令解除後，它們無法返回米慎街。「如果市府要求我們轉移到別處，我們該如何生存？」

米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。上個月發生的槍擊事件加速了城市整治該街道的進程。盧凱麗並未就禁令做出回應，但根據其辦公室的成員表示，槍擊案是緊急事件，也是決定實施禁令的原因。

為了維持合法攤販的經營，市府在米慎街租賃了一處廢棄的家居商店，該建築可同時容納40個攤位。市府還開放了另外兩處空間，可容納更多的攤主。同時，合法攤主也被允許在米慎街其他區域擺攤售賣。

盧凱麗辦公室發言人勒馬（Santiago Lerma）表示，從周一起任何在禁令區域售賣的攤販將被警方強制移走，工具也有可能被工務局沒收。

他表示，工務局的檢查員曾在這裡被攻擊，長者很難通過被擠佔的街道，居民無法容忍社區被犯罪活動打擾。「儘管攤主們認為一起在米慎工作感到安全舒適，但是社區中的其他群體並不這麼認為。市府也需要照顧其他人的權益，這裡充斥著太多的混亂。」

米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
米慎街非法攤商，禁止擺攤90天。（取自X平台）
米慎街非法攤商，禁止擺攤90天。（取自X平台）

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