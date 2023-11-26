舊金山新IKEA店 當地專家：為市中心添活力

舊金山新宜家能否為市中心帶來活力仍不明朗。（記者李怡／攝影）

據「紀事報」（Chronicles）報導，IKEA（宜家）自8月23日在舊金山 市場街開業以來，吸引了眾多熱情的購物者。但期望它的到來能振興周圍雕敝的街區仍為時過早。

舊金山IKEA店內並沒有人頭攢動，收銀臺前也沒有出現排隊的現象，這與熱鬧的東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）的IKEA形成了鮮明對比。儘管如此，這並不是一些評論家在社交媒體上描述的 「死氣沉沉 」的景象。當地專家表示，新店為該地區注入了一些活力。

「中市場商業協會和基金會」（Mid-Market Business Association and Foundation）是一家非營利組織，主要致力於Market街（從第五街到Van Ness大道）的經濟發展。

執行董事吉布森（Steve Gibson）說：「多年來，該建築一直空置在那裡，成為街道上的一個死角。現在它被激活了；每天都有很多人進出，這都是積極的。我們面臨的挑戰是將這些人中的一部分轉化為中市場其他企業的客戶。這是一個巨大的挑戰。」

但一些鄰近的商店表示，他們並沒有從新店的出現中受益。與IKEA一牆之隔的三明治店Melt的經理比亞托（Marlon Billalto）曾預計生意會大幅增長，並增聘了三名員工，但結果證明並不需要。 同樣，在Shiekh 鞋店，經理巴斯蒂德斯( Omaro Bastides） 說，銷售額沒有變化，儘管他希望IKEA的到來能帶來更多的顧客。

IKEA發言人索托（Carla Soto）在一封電子郵件中說：「我們很高興地宣布，在開業後的前30天裡，舊金山IKEA已經接待了12萬名訪客。隨著人行道上的施工清理完畢，以及迎來了像Saluhall 和 Hej!Workshop 這樣的新鄰居，我們預計人流量還會增加。」

IKEA店是即將開業的購物中心Meeting Place的主力店，也是目前唯一的租戶，該購物中心仍在尋找租戶，外面的招牌上寫著提供5000到40000平方呎的空間。

正如索托提到的，該購物中心將包括一個占地23000平方呎的北歐美食廣場 Saluhall。IKEA的姊妹/母公司Ingka Centres稱，Saluhall 將於3月份開業，它被稱為 「非常規美食廣場」；此外頂層的聯合辦公空間Hej!Workshop預計將在第一季度開業。

IKEA的兩側仍有許多停業的店面。吉布森說：「我們正在與IKEA周圍的業主商討如何激活他們的空樓，讓人們有更多的理由回來。這是一個非常緩慢的過程。」

在一個街區外，他的團隊正在租賃一棟建築的底層，為藝術組織提供為期一年的補貼空間。他說：「因為IKEA在那裡，所以其他這些事情才更有可能發生。因為IKEA的吸引力更大，所以成功的幾率也更高。」

米慎灣（Mission Bay ）居民塞西爾（Don Cecil）對IKEA也抱有積極的展望：「我認為這是為舊金山購物量身定做的。我愛舊金山，我永遠不會放棄舊金山。IKEA對我們的復興大有裨益。這對這個街區來說是件大好事，」 他說。