確保購物者安全 灣區感恩節周末打擊零售竊賊

舊金山地方檢察長謝安宜稱零售盜竊的定罪數量增加。（KTVU FOX2截圖）

隨著感恩節和黑色星期五到來，屋崙的執法部門24日表示，隨時準備追捕有組織的零售竊賊，同時確保購物者的安全。

「在這個假期季節期間，商家和消費者可以預計會看到更多顯著的巡警與執法人員的出現，」加州高速公路巡警代表杜里（Sean Duryee）在新聞發布會上說。

KTVU報導，杜里說，他的機構有能力調查全州範圍內的零售竊盜行為，並與不同司法管轄區的調查人員進行協調。他傳達出訊息是：執法部門也是有組織的。

杜里說：「對於那些受誘惑進行零售盜竊、並相信這種事輕而易舉的犯罪分子來說，你們的處境要變得不利了。」

過去一周，柏克萊 警方在第四街零售商區的竊盜案中逮捕了一些嫌犯或關鍵人物。

第四街的Lululemon商店遭到搶劫，其中一名嫌疑人已被抓獲。（KTVU FOX2截圖）

嫌犯奇塔姆（Arglister Cheatham）被阿拉米達縣地檢處指控為從Lululemon商店偷走近 6000元商品的四名竊賊之一。

當局稱，奇塔姆當天被影片拍到正在將商品退回給核桃溪市的Lululemon商店，那裡的工作人員掃描了他的駕照 。

另一名嫌犯瓊斯 (Greg Samuel Jones)也被捕，被指控三次去柏克萊的North Face商店實施盜竊，總共偷走價值超過5000元的夾克。

在舊金山 ，地檢長謝安宜 (Brooke Jenkins) 表示：「我們發現，與零售盜竊有關的重大逮捕數量和定罪的事件數量有所增加。」

本周，21歲的雙胞胎托馬斯兄弟（Erykah和Emoni Thomas）被指控在舊金山市中心市場街 Westfield購物中心的Bath and Body Works商店實施一連串的盜竊。該購物中心的數家商店已經關閉。