確保購物者安全 灣區感恩節周末打擊零售竊賊
隨著感恩節和黑色星期五到來，屋崙的執法部門24日表示，隨時準備追捕有組織的零售竊賊，同時確保購物者的安全。
「在這個假期季節期間，商家和消費者可以預計會看到更多顯著的巡警與執法人員的出現，」加州高速公路巡警代表杜里（Sean Duryee）在新聞發布會上說。
KTVU報導，杜里說，他的機構有能力調查全州範圍內的零售竊盜行為，並與不同司法管轄區的調查人員進行協調。他傳達出訊息是：執法部門也是有組織的。
杜里說：「對於那些受誘惑進行零售盜竊、並相信這種事輕而易舉的犯罪分子來說，你們的處境要變得不利了。」
過去一周，柏克萊警方在第四街零售商區的竊盜案中逮捕了一些嫌犯或關鍵人物。
嫌犯奇塔姆（Arglister Cheatham）被阿拉米達縣地檢處指控為從Lululemon商店偷走近 6000元商品的四名竊賊之一。
當局稱，奇塔姆當天被影片拍到正在將商品退回給核桃溪市的Lululemon商店，那裡的工作人員掃描了他的駕照。
另一名嫌犯瓊斯 (Greg Samuel Jones)也被捕，被指控三次去柏克萊的North Face商店實施盜竊，總共偷走價值超過5000元的夾克。
在舊金山，地檢長謝安宜 (Brooke Jenkins) 表示：「我們發現，與零售盜竊有關的重大逮捕數量和定罪的事件數量有所增加。」
本周，21歲的雙胞胎托馬斯兄弟（Erykah和Emoni Thomas）被指控在舊金山市中心市場街 Westfield購物中心的Bath and Body Works商店實施一連串的盜竊。該購物中心的數家商店已經關閉。
謝安宜說：「當商店因盜竊猖獗而被迫關閉時，社區就會失去重要且有價值的工作，也會失去獲得急需的商品和接受服務的機會。」
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