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捷運BART車站3死 兩起疑涉芬太尼

編譯組／綜合報導
舊金山和屋崙BART車站發現三人死亡。（美聯社）
舊金山和屋崙BART車站發現三人死亡。（美聯社）

「信使報」（Mercury News）報導，當局周四（23日）報告，周三晚有三人死於捷運BART車站。其中兩起案件被懷疑與芬太尼（Fentanyl）或其他毒品有關，因為在這兩起案件中都使用了Narcan（一種用於幫助阿片類藥物過量患者的藥物）。

第一起死亡事件發生在屋崙Fruitvale Station站。BART警官和醫務人員在當日下午6時19分左右接到警報，稱一名男性出現反應遲鈍的情況。醫護人員開始採取救生措施，但最終宣布該人死亡。阿拉米達縣驗屍官辦公室趕到現場並接收了屍體。BART警方稱沒有發現犯罪跡象，案件仍在調查中。

第二起死亡事件發生在舊金山Powell街站，晚上11時34分左右，BART警方和醫務人員接到警報，稱另一名男性出現反應遲鈍的情況。警員最初為該男子提供了兩劑Narcan。隨後，舊金山消防局的醫護人員趕到現場，接管了救生措施。該男子最終也被宣布死亡，舊金山法醫接管了屍體。

據BART警方稱，初步調查顯示沒有可疑的犯罪跡象。這起案件也在調查之中。

第三起顯然沒有使用Narcan的案件發生在舊金山的Glen Park站，警方在凌晨1時31分左右出動，發現一名男性躺在站台地板上，沒有任何反應。醫護人員趕到現場並嘗試進行搶救，但未能成功，該人被宣布死亡。BART警方預計沒有犯罪行為，案件正在調查中。

舊金山 毒品 捷運

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