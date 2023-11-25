我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

挺巴群眾上街 籲以哈永久性停火

記者楊逸辰／舊金山報導
集會群衆拉起呼籲以巴永久停火的橫幅。（記者楊逸辰／攝影）
集會群衆拉起呼籲以巴永久停火的橫幅。（記者楊逸辰／攝影）

灣區支持巴勒斯坦的群眾24日在舊金山市政廳前的市民中心廣場組織集會，呼籲加薩地區的衝突雙方以色列與哈馬斯進行永久性停火。集會成員怪罪美國給予以色列經濟與軍事支持，譴責以色列在加薩地區對巴勒斯坦人的攻擊。

挺巴群體中的高中生在帶領人們呼喊「解放巴勒斯坦」等口號。（記者楊逸辰／攝影）
挺巴群體中的高中生在帶領人們呼喊「解放巴勒斯坦」等口號。（記者楊逸辰／攝影）

這場集會正值加薩地區暫時停火並交換人質之際，集會群眾表示，這種短暫性的停止戰爭並不足夠。

「我們厭倦了看到我們在加薩的親人被以色列的炸彈炸死，我們需要結束這種情況，」洛厄爾高中學生、阿拉伯青年組織成員阿瓦德（Helena Awwad）說，「暫停幾天對巴勒斯坦人的殺戮是不夠的。我們需要立即永久停火。我們將走上街頭，確保政客傾聽我們的聲音。」

在一輛卡車的車棚中四名巴勒斯坦裔高中女生的帶領下，全場的人們連續喊起著「解放巴勒斯坦」、「錫安主義不再」等口號。

現場集會群衆舉著各式宣傳板，表達訴求。（記者楊逸辰／攝影）
現場集會群衆舉著各式宣傳板，表達訴求。（記者楊逸辰／攝影）
巴勒斯坦社區領袖哈吉。（記者楊逸辰／攝影）
巴勒斯坦社區領袖哈吉。（記者楊逸辰／攝影）

巴勒斯坦社區領袖哈吉（Wassim Hage）接受本報採訪時表示，「解放巴勒斯坦」的意思是要將巴勒斯坦從以色列在巴勒斯坦土地的占領中解放出來。「他們的占領從這個國家誕生時開始，當時超過80萬的巴勒斯坦人民從地中海和約旦之間的土地中被驅逐。」

哈吉説，他們相信一個自由的巴勒斯坦將會接納全世界各種信仰、各種背景的人來共同生活。

關於為何反對美國對以色列的資助，哈吉表示：「以色列是美國累增資助的最大接收者。這些資助幫助了以色列每天的占領行動和種族隔離，把巴勒斯坦人關在牢籠哩，讓他們在等候和檢查點被卡住，讓他們沒辦法搬遷、沒辦法回到他們原來的家園。」

哈吉還表達了對美國以色列軍事資助的不滿：「美金正在為炸彈付錢，殺死了加薩地帶14000人，包括5000名孩童，還有醫院、學校裡的難民營。我們知道，以色列對巴勒斯坦的占領只在美國的支持下才有可能實現。如果想要占領結束、如果想要巴勒斯坦有正義，那樣的資助必須要結束。」

對於哈馬斯在10月7日對以色列率先發動的襲擊，哈吉認為，以色列對巴勒斯坦人的暴力遠在10月7日之前，並且已經「持續了數十年。」他説：「從1948年就開始，有爭議說更早，從以色列的恐怖分子組織種族驅趕80萬餘名巴勒斯坦人開始。」

要使得以哈永遠停火，哈吉認為，美國政府擁有最大的責任，「如果美國政府想，停火現在就能實現。」他説。

另外，當天在沙加緬度舉行的支持巴勒斯坦遊行中，大批示威者衝入當地Arden Fair Mall購物中心舉行集會。

現場集會群衆拉起寫有「停止種族滅絕」的橫幅。（記者楊逸／攝影）
現場集會群衆拉起寫有「停止種族滅絕」的橫幅。（記者楊逸／攝影）

巴勒斯坦 以色列 加薩

上一則

強制回辦公室上班效應 加州人口開始回流

下一則

「愛心屋崙」贈大餐 感恩節溫暖長者

延伸閱讀

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單
以哈停火首日釋放24名人質 獲釋以色列公民身體狀況良好

以哈停火首日釋放24名人質 獲釋以色列公民身體狀況良好
西班牙、比利時譴責加薩戰爭 以色列召見2國大使表達不滿

西班牙、比利時譴責加薩戰爭 以色列召見2國大使表達不滿
加薩人質獲釋只是「開始」 拜登稱有機會延長停戰

加薩人質獲釋只是「開始」 拜登稱有機會延長停戰
以哈停戰協議生效後 137輛援助卡車已在加薩卸貨

以哈停戰協議生效後 137輛援助卡車已在加薩卸貨

熱門新聞

好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

2023-11-18 18:35
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

2023-11-18 04:20
Target商店因犯罪猖獗，決定關閉灣區三家店。(圖取自Target臉書)

3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

2023-11-20 01:16
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38
加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨