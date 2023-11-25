挺巴群眾上街 籲以哈永久性停火

集會群衆拉起呼籲以巴永久停火的橫幅。（記者楊逸辰／攝影）

灣區支持巴勒斯坦 的群眾24日在舊金山市政廳前的市民中心廣場組織集會，呼籲加薩 地區的衝突雙方以色列 與哈馬斯進行永久性停火。集會成員怪罪美國給予以色列經濟與軍事支持，譴責以色列在加薩地區對巴勒斯坦人的攻擊。

挺巴群體中的高中生在帶領人們呼喊「解放巴勒斯坦」等口號。（記者楊逸辰／攝影）

這場集會正值加薩地區暫時停火並交換人質之際，集會群眾表示，這種短暫性的停止戰爭並不足夠。

「我們厭倦了看到我們在加薩的親人被以色列的炸彈炸死，我們需要結束這種情況，」洛厄爾高中學生、阿拉伯青年組織成員阿瓦德（Helena Awwad）說，「暫停幾天對巴勒斯坦人的殺戮是不夠的。我們需要立即永久停火。我們將走上街頭，確保政客傾聽我們的聲音。」

在一輛卡車的車棚中四名巴勒斯坦裔高中女生的帶領下，全場的人們連續喊起著「解放巴勒斯坦」、「錫安主義不再」等口號。

現場集會群衆舉著各式宣傳板，表達訴求。（記者楊逸辰／攝影） 巴勒斯坦社區領袖哈吉。（記者楊逸辰／攝影）

巴勒斯坦社區領袖哈吉（Wassim Hage）接受本報採訪時表示，「解放巴勒斯坦」的意思是要將巴勒斯坦從以色列在巴勒斯坦土地的占領中解放出來。「他們的占領從這個國家誕生時開始，當時超過80萬的巴勒斯坦人民從地中海和約旦之間的土地中被驅逐。」

哈吉説，他們相信一個自由的巴勒斯坦將會接納全世界各種信仰、各種背景的人來共同生活。

關於為何反對美國對以色列的資助，哈吉表示：「以色列是美國累增資助的最大接收者。這些資助幫助了以色列每天的占領行動和種族隔離，把巴勒斯坦人關在牢籠哩，讓他們在等候和檢查點被卡住，讓他們沒辦法搬遷、沒辦法回到他們原來的家園。」

哈吉還表達了對美國以色列軍事資助的不滿：「美金正在為炸彈付錢，殺死了加薩地帶14000人，包括5000名孩童，還有醫院、學校裡的難民營。我們知道，以色列對巴勒斯坦的占領只在美國的支持下才有可能實現。如果想要占領結束、如果想要巴勒斯坦有正義，那樣的資助必須要結束。」

對於哈馬斯在10月7日對以色列率先發動的襲擊，哈吉認為，以色列對巴勒斯坦人的暴力遠在10月7日之前，並且已經「持續了數十年。」他説：「從1948年就開始，有爭議說更早，從以色列的恐怖分子組織種族驅趕80萬餘名巴勒斯坦人開始。」

要使得以哈永遠停火，哈吉認為，美國政府擁有最大的責任，「如果美國政府想，停火現在就能實現。」他説。