南灣最大手作市集「SJMADE Holiday Fair」登場 免費入場、停車

每個攤位都是獨一無二的，展現每位攤主的個人風格。（記者孫愛薇／攝影）

「SJMADE Holiday Fair」為南灣今年最大的秋季手作與創意市集，活動在感恩節假期的第二天24日登場。總計有425個攤位熱情參與，舉行地點位在南灣的聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）。這場集結了灣區 手作家、藝術家、設計師以及在地小型店家的盛大活動，適逢接近年底假期，許多手作攤位擺上應景的節慶布置小物，具有巧思的手作品吸引許多灣區民眾湧入參觀。

「SJMADE Holiday Fair」活動攤位有425攤，民眾熱烈參與。（記者孫愛薇／攝影）

台灣藍染師Nina常常參與灣區的市集擺攤，東南西北全灣區跑透透。但這是她第一次參與這場盛大的創意市集活動，「我其實常常參加San Jose Made 這個主辦單位所舉辦的活動。這場是這個秋天南灣最大市集活動，有很多人攤友推薦一定要來參加這場。」

台灣藍染師Nina為了這檔活動，準備許多手染商品，有許多民眾對於手染布有興趣而駐足。（記者孫愛薇／攝影）

Nina手作的藍染商品充滿自然靛藍色。在參加活動前，她花費了一個月的時間作準備，將台灣藍染帶到主流創意市集中。她同時提醒前來參與的民眾，如果有喜歡的品牌，可以先記住攤位編號，到了現場會比較知道位置在哪裡。許多手作攤位都會提供限量的贈品，早點抵達現場，可以排到紀念品的發送。

華裔設計師的「Derptiles」以爬蟲類動物為設計靈感，在社交平台上有45萬粉絲的追蹤。（記者孫愛薇／攝影）

現場攤位各具特色，還有年輕的華裔 設計師創「Derptiles」爬蟲類動物品牌，因為非常喜愛爬蟲動物，在攤位上分享自己飼養的爬蟲類守宮的照片，並依照各種爬蟲動物的外型設計成抱枕與背包，青蛙、守宮、娃娃魚都成為可愛的背包。拉鍊就是爬蟲動物的嘴巴，產品創意十足，別出心裁的攤位設計也吸引了許民眾的目光。在IG上「Derptiles」就有45萬粉絲追蹤。

Santa Clara Convention Center以及Tasman Drive的停車位皆有提供免費停車。由於入場人數眾多，主辦單位建議民眾可以直接開到中心隔壁的Tasman Drive停車場。

因應年底的節慶氛圍濃厚，許多攤位也推出應景的手作商品。（記者孫愛薇／攝影）

活動時間從11月24日到25日，早上11時到下午7時。免費入場，所有年齡層皆可參加。24日一早前往「SJMADE Holiday Fair」活動的車輛絡繹不絕，光是停車就排隊超過半個小時，入場也需要排隊，建議想要避開人潮的民眾可以在關門前兩三個小時前往。