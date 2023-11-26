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APAPA伊娃羅賓遜 喜獲雙重任命 出任CSAC委員及SCCWG委員

APAPA媒體部／供稿
伊娃羅賓遜獲得州長任命書。（APAPA媒體部提供）
伊娃羅賓遜獲得州長任命書。（APAPA媒體部提供）

日前亞太公共事務聯盟（APAPA）大沙加緬度分會現任主任伊娃羅賓遜（Eva Robinson）被州縣兩級分別任命為加州學生援助委員會 (CSAC)委員以及沙縣婦女和女孩地位狀況委員會（SCCWG）委員。這是APAPA聯盟所屬任命委員會 (APAPA-GAC) 成立五年來，首次結下雙重任命的碩果。

伊娃羅賓遜（左）與加州眾議員Stephanie Nguyen和APAPA全國首席...
伊娃羅賓遜（左）與加州眾議員Stephanie Nguyen和APAPA全國首席執行官尹立懷。（APAPA媒體部提供）

APAPA全國首席執行官尹立懷（Mary Yin Liu）表示，感謝紐森州長和沙縣SCCWG 委員會主席對 APAPA 的信任支持，她感謝聯盟任命委員會聯合主席 Amy Matecki 博士、和聯絡員Jacqui Nguyen以及全體同仁一直以來的努力。

APAPA成立於2001年，現已發展成為一個全國性組織。從沙加緬度到華盛頓特區，在全國範圍內擁有超過53個志願者驅動的分會，全國總部位於沙加緬度。該組織是一個以社區為基礎的非營利、無黨派組織，致力於透過選民登記和教育、學生實習和公民領導力計畫，教育引導全美及各州層面的亞裔公民積極參與政治。

APAPA 政府任命委員會旨在培養和促進傑出和多元化的人才州長任命申請人。

教育 加州 紐森

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