感恩節周末 沙加緬度市啟動供暖中心

沙加緬度市官員決定在感恩節周末啟動市區內的供暖中心，提供給無家可歸或需要取暖的人們。（翻攝自沙加緬度市府網站）

感恩節才剛過，由於沙加緬度地區夜間氣溫較低，沙加緬度市官員決定在感恩節周末正式啟動市區內的供暖中心，提供給無家可歸或需要取暖的人們。

根據沙加緬度市網站指出，沙加緬度市正在奧本大道3615號（3615 Auburn Boulevard ）的外展和參與中心啟動氣象行動，取暖中心將在晚上8時開放，從11月24日周五開放到11月28日周二上午8時。

根據沙加緬度市府公告，只要是在寒冷條件下，都會開設「氣象暫歇中心」，條件如下：

一、五天內連續兩天或以上夜間最低氣溫達到 37 度或更低的機率增加50%

二、秋季及冬季9月1日至3月1日連續兩天或以上下雨

三、白天或晚上下雨，加上夜間最低氣溫，氣溫達到32度或更低的可能性為50%或更高

四、五天內連續兩天或以上風寒係數為37度或更低

五、國家氣象局在秋季和冬季（9月1日至3月1日）發布風力警告。

不需預約就可以直接前往，前往使用的民眾可以攜帶寵物，但外展和參與中心最多可容納50人。 官員表示，該地點可存放個人物品。對於需要交通的人，沙加緬度市交通局也提供往返暖化 中心的免費乘車服務。如需免費乘車，乘客必須截圖或列印傳單，並在上車時向公車司機或輕軌公司的檢票人員出示。

可以從此處下載傳單：https://sacramentocityexpress.com/2023/11/16/city-of-sacramento-to-activate-weather-respite-center-nov-17-19/

從11月24日下午6時開始、11月25日至27日全天以及11月28日上午8時30分開始，民眾可以免費搭乘SacRT的巴士和輕軌服務往返供暖中心。