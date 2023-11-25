布里德挺華埠 鼓勵假日季旅遊購物

舊金山華埠歷來遊客如織。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德與市府經濟勞動力發展辦公室、小企業辦公室和商界領袖一起在24日發表聲明，鼓勵民眾和遊客在假日季期間，探索金山充滿活力的購物和體驗活動。其中華埠 、聯合廣場等成為推薦購物、遊覽的重頭戲。

布里德市長辦公室表示，過去一年，市府與社區成員、小企業主和其他利益相關者會面，強調支持本地零售商是城市經濟復甦的重要組成部分。小企業約占舊金山所有企業的95%，雇用了近100萬灣區居民。

布里德說，很高興並希望今年的假日購物季將成為多年來最好的購物季，這需要所有人透過支持本地企業來支持城市。「我邀請社區一起，在當地購物和用餐、體驗充滿活力的藝術和文化活動，享受全年提供特色景點的社區，來分享對金山的自豪感。」

布里德說，舊金山是多種文化和背景的發源地，而舊金山各社區之所以充滿活力，很大程度上就在於其多樣性。金山華埠為美國最大。節假日期間，鼓勵人們前往位於米慎區（Mission）、日本城、卡斯楚區（Castro）、華埠、訪谷區（Visitacion Valley）、灣景區（Bayview）、日落區（Sunset） 和 SOMA Pilipinas 區的商業街區。

她說，金山是世界一流餐廳的所在地。2023年，舊金山的餐廳入選了Bon Appetit的24家最佳新餐廳（註：金山氣候友好型餐廳和天然酒吧Shuggie's）和紐約時報 的餐廳榜單（Noodle in a Haystack和Prik Hom入選），並在米其林指南上蟬聯榜首。她還鼓勵民眾享受藝術節目，比如金山芭蕾舞團深受喜愛的「胡桃鉗」將於下月開演。

中華總商會主席黎偉傑表示，華埠已經做好準備，歡迎購物者和食客到華埠品嘗最棒的風味美食。「商戶和我一樣，都很期待與來自世界各地的人們見面。在這個世界上最有歷史、最棒的華埠。人們會在大街小巷中，找到最地道的美食體驗和最棒的禮品創意。迫不及待地想看到，人們在社交媒體上分享的精采故事和體驗。」