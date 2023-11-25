租七座車「黑五」血拚 裝得多還能休息

華人白宇一家今年提前租賃一輛7座車，以購買更多商品。（圖：白宇提供）

2023年黑色星期五（Black Friday，簡稱黑五 ）購物熱潮在24日正式打響，灣區 各大商場推出最強折扣吸引消費者購物。位於利佛摩（Livermore）的舊金山 大賣場（San Francisco Premium Outlets）以豐富的購物選擇和超高的折扣，成為灣區消費者首選的戰場。華人白宇一家已經連續三年在黑五當晚前往舊金山大賣場購物。今年他們甚至提前租賃一輛七座車，以容納更多物品。

白宇表示，自己平時工作很忙很少有時間購物，黑五往往會買下未來半年或一年的衣物。「黑五就好像是聖誕節的前奏，搶著購物的感覺十分熱鬧。」他提到，租賃七座車的目的，除儲物空間更大以外，也是為了家人能夠在購物前有更好的休息。

「第一年黑五大約在凌晨才到達大賣場，光是停車就等待了快一個小時，找到車位就已經精疲力盡。」白宇說，「所以今年選擇提早出發，找到停車位後還可以在車上躺下休息。」

白宇表示，小朋友今年也將加入購物的行列，大賣場中有迪士尼等玩具店，這都是孩子們的最愛。「黑五購物在我們家快成為每年定期的家庭活動，我想購物也能培養孩子做計畫、互相合作、行動力等能力，體驗節日氣氛。」

相比較線上購物，白宇更喜歡在線下挑選商品。「什麼都比不上手摸起來踏實。」白宇說，「網上買來的東西退貨率很高，有時候一半的東西因為不喜歡、不合適就退掉。在之後還需要花時間精力退貨，反而不方便。」

感恩節享用火雞大餐過後，許多消費者就將目標放在一年一度的黑五優惠活動。店家在價格上的下殺也讓喜愛購物的消費者買得過癮。

在Livermore Premium Outlets黑五折扣中，Tommy、Gap、Ralph Lauren kids 幾乎都是五到六折。有些商家還提供優惠疊加，就是原有的折扣外再加9折或8折。居住在東灣的Nini分享道：「非常值得逛逛，一早去逛起來舒服很多。」

剛成為新手媽媽的Lulu，則表示非常不想凌晨出門去賣場排黑五優惠，改以線上的優惠折扣下單為主，「平時有在消費的網站，就會大約知道行情價，例如Stride Rite $19.95就是可以入手的價錢。我還會上網找折價券搭配 Rakuten 現金回饋，將優惠做到折上折的疊加方式。」