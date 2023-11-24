我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

矽谷「火雞賽跑」2萬名選手參賽 灣區科技業紛參與

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
綿延不絕的參賽人流。（記者徐蓓蓓／攝影）
綿延不絕的參賽人流。（記者徐蓓蓓／攝影）

23日感恩節早晨，2023年「應材公司矽谷火雞賽跑（Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot)」在高科技公司雲集的聖荷西市中心拉開序幕。主辦方介紹，這項賽事是全球已知最大的「火雞賽跑」。

今年大約有2萬名選手報名參賽。報名者不僅來自灣區和全美各地，還包括來自亞洲、歐洲和澳洲的國際選手。不少灣區知名科技公司如Apple、Marvel、Netflix、Microsoft等也組隊參加。

賽事的冠名廠商應用材料公司，是全球最大的半導體製造裝置和服務供應商。其他主要贊助商還包括教育科技公司Chegg、雲計算和硬體虛擬化服務公司VMware、健康醫療服務中心Sutter Health，以及聖荷西國際電氣工人協會（IBEW)等。

應用材料公司「火雞賽跑」開跑。（記者徐蓓蓓／攝影）
應用材料公司「火雞賽跑」開跑。（記者徐蓓蓓／攝影）

早上8時30分左右，穿著藍色比賽服的選手已經站滿了從W. Santa Clara Street 和 First Street 出發點至Second Street之間的整個街區。8時47分，比賽正式開始。一位看上去志在必得的選手一馬當先衝出人群，其他人緊隨其後。不少人頭戴火雞頭飾，或身著各類角色扮演服飾。

參與者從耄耋老人到低齡幼童都有。還有不少推著嬰兒車跑的年輕父母。因為人數眾多，最早一批出發的選手到達終點線時，第四波出發的選手甚至都還未進入賽場。

來自加州大學聖克魯茲分校的Tony He是最早完成比賽的選手之一。他特地和幾位好友約好一早來參加比賽。選手岡薩吾在應材公司工作，他和做地產經紀的太太的全套火雞裝扮非常吸引眼球。住在聖他克拉拉市的他們也是一早就趕來參加比賽。

主辦方表示，這項賽事在10年前取消了獎牌，參賽者可以通過掃描二維碼在網站上查詢自己的成績。最終來在洛斯蓋圖的蓋爾（Ben Geil)以15分25秒的成績獲得5000米跑的第一名。來自聖荷西的勞爾（Will Lauer)以31分13秒的成績獲得1萬米的第一名。

參賽選手岡薩吾和太太瑞文（Raven)。（記者徐蓓蓓／攝影）
參賽選手岡薩吾和太太瑞文（Raven)。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次「火雞賽跑」的口號是「提供健康、希望和一個家。」據悉歷年來活動到目前已總共募得善款1120萬元。所有善款將用於資助「健康兒童基金會（Healthier Kids Foundation)」、「矽谷第二次豐收（Second Harvest of Silicon Valley)」、「第二次豐收聖他克魯茲縣食物銀行（Second Harvest Food Bank Santa Cruz County」、「健康信託（Healthtrust)」等慈善組織。

Tony He （左）與好朋友Danny Romo一起參賽。（記者徐蓓蓓／攝影）
Tony He （左）與好朋友Danny Romo一起參賽。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西 灣區 矽谷

上一則

感恩節「火雞賽跑」有127年歷史 賽後大餐必不可少

延伸閱讀

感恩節早晨 世界最大「火雞賽跑」聖荷西開跑

感恩節早晨 世界最大「火雞賽跑」聖荷西開跑
聖克拉拉縣女童死於芬太尼 父母被控謀殺

聖克拉拉縣女童死於芬太尼 父母被控謀殺
聖荷西州大 擬改飯店為學生宿舍

聖荷西州大 擬改飯店為學生宿舍
聖荷西公寓大樓 改建經濟適用房

聖荷西公寓大樓 改建經濟適用房
永續發展成果佳 山景城獲A評級

永續發展成果佳 山景城獲A評級

熱門新聞

加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38
好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

2023-11-18 18:35
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

2023-11-18 04:20
Target商店因犯罪猖獗，決定關閉灣區三家店。(圖取自Target臉書)

3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

2023-11-20 01:16
台灣領袖代表夫人張淑芬與美國、印度、越南等APEC經濟體成員領袖代表配偶，以及美國副總統賀錦麗夫婿合影。（APEC台灣代表團提供）

APEC領袖配偶活動 張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館

2023-11-17 03:56
全美75%的成年人對年底節假日潛在的COVID病毒大流行並不擔心。（美聯社）

COVID病毒假日再起？ 75%民眾不擔心

2023-11-20 01:20

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單