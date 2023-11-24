矽谷「火雞賽跑」2萬名選手參賽 灣區科技業紛參與

綿延不絕的參賽人流。（記者徐蓓蓓／攝影）

23日感恩節早晨，2023年「應材公司矽谷 火雞賽跑（Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot)」在高科技公司雲集的聖荷西 市中心拉開序幕。主辦方介紹，這項賽事是全球已知最大的「火雞賽跑」。

今年大約有2萬名選手報名參賽。報名者不僅來自灣區 和全美各地，還包括來自亞洲、歐洲和澳洲的國際選手。不少灣區知名科技公司如Apple、Marvel、Netflix、Microsoft等也組隊參加。

賽事的冠名廠商應用材料公司，是全球最大的半導體製造裝置和服務供應商。其他主要贊助商還包括教育科技公司Chegg、雲計算和硬體虛擬化服務公司VMware、健康醫療服務中心Sutter Health，以及聖荷西國際電氣工人協會（IBEW)等。

應用材料公司「火雞賽跑」開跑。（記者徐蓓蓓／攝影）

早上8時30分左右，穿著藍色比賽服的選手已經站滿了從W. Santa Clara Street 和 First Street 出發點至Second Street之間的整個街區。8時47分，比賽正式開始。一位看上去志在必得的選手一馬當先衝出人群，其他人緊隨其後。不少人頭戴火雞頭飾，或身著各類角色扮演服飾。

參與者從耄耋老人到低齡幼童都有。還有不少推著嬰兒車跑的年輕父母。因為人數眾多，最早一批出發的選手到達終點線時，第四波出發的選手甚至都還未進入賽場。

來自加州大學聖克魯茲分校的Tony He是最早完成比賽的選手之一。他特地和幾位好友約好一早來參加比賽。選手岡薩吾在應材公司工作，他和做地產經紀的太太的全套火雞裝扮非常吸引眼球。住在聖他克拉拉市的他們也是一早就趕來參加比賽。

主辦方表示，這項賽事在10年前取消了獎牌，參賽者可以通過掃描二維碼在網站上查詢自己的成績。最終來在洛斯蓋圖的蓋爾（Ben Geil)以15分25秒的成績獲得5000米跑的第一名。來自聖荷西的勞爾（Will Lauer)以31分13秒的成績獲得1萬米的第一名。

參賽選手岡薩吾和太太瑞文（Raven)。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次「火雞賽跑」的口號是「提供健康、希望和一個家。」據悉歷年來活動到目前已總共募得善款1120萬元。所有善款將用於資助「健康兒童基金會（Healthier Kids Foundation)」、「矽谷第二次豐收（Second Harvest of Silicon Valley)」、「第二次豐收聖他克魯茲縣食物銀行（Second Harvest Food Bank Santa Cruz County」、「健康信託（Healthtrust)」等慈善組織。