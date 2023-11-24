安老自助處 感恩節招待3600多份火雞餐

安老自助處感恩節活動現場熱鬧。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 安老自助處23日舉行感恩節午餐活動。當天活動聚全市集社區力量，超過250位義工為長者、居家人士、及有幼兒的家庭招待或遞送共3600多份感恩節火雞餐。

這250餘位義工由來自舊金山市警察局、舊金山市消防局、舊金山縣警局和不同的公司、團體與個人組成。

舊金山警局局長史考特來到活動現場。他說：「感謝安老自助處的各位義工，如果沒有你們，我們的公共服務工作將難上許多。」

舊金山縣警長宮本感謝義工對這座城市的資源不足的人們的食物供應做出的努力：「如果不是你們，很多人在今天還會挨餓。」

安老自助處成立於1966年，為舊金山市華人社區長者服務，最初作為一項「向貧困宣戰」的計畫而創建。超過 90% 的客戶是低收入 且來自少數族裔社區。安老自助處致力於透過賦予老年人自助能力，提供全面的多元文化和多語言服務來改善老年人的生活品質。安老自助處致力於老年人的安全、自由和安心，並促進他們的獨立、尊嚴和自我價值。

在安老自助處中，老年人將獲得各種計劃和服務，使他們能夠選擇生活方式，提高生活水平，並實現最佳健康。時至今天，安老自助處的服務已遍佈灣區五個縣，包括舊金山市縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣和康曲柯士達縣。安老自助處的27個服務地點每年服務對象已超過四萬人。

加州 參議員威善高（Scott Wiener）也來到活動現場，感謝安老自助處對老人群體的照顧和善待。「在舊金山，還有不少人在掙扎，並不是所有人都能和家人齊聚一堂。我們要做的，就是確保城市的所有區域、所有人一起共同進步，」他説，「我對這座城市的未來非常樂觀。因為她的人民是那樣優秀，這是世界上最好的城市。我因能夠住在這裡並作爲她的代表而萬分自豪。」

市長布里德在活動開始後也來到了現場。「這個非凡的照料老人的項目，為超過2000位老年居民帶去了幫助，花費2萬6000個小時，去保證我們的爺爺奶奶們能夠平安地去到他們想去的地方，」布里德說，「感恩節快樂，我不能再多地表達對安老自助處的感謝了。」