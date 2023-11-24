感恩節「火雞賽跑」有127年歷史 賽後大餐必不可少

聖荷西「火雞賽跑」全國規模最大。（記者徐蓓蓓／攝影）

還有什麼比參加本地「火雞賽跑」更好的開啟感恩節早晨的方式呢？「火雞賽跑」是燃燒感恩節大餐攝入的過量卡路里的絕佳機會。也許正是這個原因，從2015年起感恩節已經超過7月4日獨立日，成為最流行的參加跑步比賽的一天。

如今非常流行的「火雞賽跑」追根溯源其實可以上推到1896年，也就是127年前的紐約州 布法羅市。當地的基督教青年會（YMCA)在感恩節舉辦了一場8000米的越野賽。總共只有六個人參賽，最後有四個人完成了比賽。最終獲勝的阿里森（Henry A. Allision)用31分12秒完成了比賽。

雖然起初並不算成功，但這項賽事卻延續了下來，在此後的每一年都有舉辦。即使新冠疫情 期間也沒有停止過。當時主辦方將現場比賽人數控制在125個隨機選擇的參賽者，象徵這項賽事125年的歷史。

聖荷西「火雞賽跑」。（記者徐蓓蓓／攝影）

隨著布法羅「火雞賽跑」的知名度不斷提高，感恩節跑步的傳統開始在全美流傳開來。隨著時間的推移，這項比賽逐漸變成一項家人朋友可以一起參加的趣味競賽。

布法羅「火雞賽跑」的聯絡主管佛克納（Geoffrey Falkner)認為在賽跑中變裝的傳統始於上世紀80年代早期選手打扮成加拿大冰球運動員的傳統。此後人們紛紛效法，在跑步時穿戴火雞、清教徒或其他秋日主題的裝束。現在這已經成為和感恩節火雞一樣不可或缺的一項傳統了。

近年來參與「火雞賽跑」的人數不斷增長。根據Running USA的統計，2016年全美就有超過96萬人參加「火雞賽跑」。而「大西洋月刊（the Atlantic)」三天前的文章估計每年有100萬人參加「火雞賽跑」。

科羅拉多州 路易斯維爾「火雞賽跑」的賽事主管本傑（David Benjes）說：「火雞賽跑已經成為感恩節的象徵。你和家人朋友一起度過一段美好時光。跑步以一種特別的方式為人們提供了這個機會。」

「（火雞賽跑）不會讓人感到恐懼，」德梅因火雞賽跑的助理主管斯米特（Laura Smidt）說，「它不是那種你需要訓練準備的比賽。」雖然1896年最早參賽的6個選手未必同意這個說法，但時至今日，衝刺終點線已經不是「火雞賽跑」的真正意義所在。這項比賽現在更重要的意義是整個社區的連結，當然賽後的大餐也是必不可少的。