感恩節送餐 救世軍鼓勵毒癮酒癮人士重新振作

救世軍公益組織餐車給資源不足的人們送餐。（記者楊逸辰╱攝影）

公益組織救世軍（The Salvation Army）22日在他們舊金山 Railton Place分部前，以一輛餐車為據點，給資源不足的人們免費送餐。這是這一公益組織感恩節慈善活動的一部分。

負責送餐的工作人員全都是救世軍組織中烹飪學校的學生，其中有人在參加救世軍之前都是毒品 使用者，或者酒精上癮者。加入救世軍之後，他們開始學習烹飪，並打算去餐廳進行正常的工作。

「任何人都可以來，任何人都可以獲得幫助，無論你是什麼宗教或國籍。」一長串近80人的隊伍正在陸續領餐，主廚塔克（Timothy Tucker）站在隊伍前介紹，餐車準備了400份午餐供人們領取。除此之外，他們還準備了約4000份餐點，計畫明天繼續送給那些有需要的人們。「我們目前在田德隆區進行活動，明天我們要把更多的餐點送到人們家裡，」他説道，「只要他們之前登記過就行。」

救世軍公益餐車主厨塔克。（記者楊逸辰╱攝影）

有需要的人們有可能過不了一個傳統的感恩節，塔克表示，於是他們將傳統的感恩節食物做成熱餐給他們送去，「我們有火鷄和裏料，還有綠豆、通心粉、芝士和蔓越莓醬。」餐點的原料來源於救世軍向一家本地供應商的訂購。

説到救世軍組織的烹飪學校，塔克表示，烹飪學校的學生能和有需要的無家可歸者共鳴，「他們其中有人是從毒品和酒精中恢復過來的。無家可歸對他們來說是比較熟悉的體驗。」

烹飪學校是救世軍的「出路」（Way Out）計畫的一部分，將無家可歸或者酒精/毒品上癮人士收入組織的培訓計畫，幫助上癮人士戒除癮念，幫助他們獲取職業技能，進而幫助他們獲取工作。學校教育 課程總共含250個學時，學校地點就位於哈里森街道50號。

「明年的1月3號我們會開始招募新的一批學生，」塔克說。