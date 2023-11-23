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胡彩華當選威其塔華裔市長 「世界航空之都」第一人

記者劉先進／舊金山報導
胡彩華成功當選威其塔歷史上首個華裔乃至亞裔市長。（記者劉先進／攝影）
胡彩華成功當選威其塔歷史上首個華裔乃至亞裔市長。（記者劉先進／攝影）

命運總是如此神奇。1993年4月2日，華裔胡彩華（Lily Wu）第一次來到堪薩斯州的最大城市、被成為「世界航空之都」的威其塔(Wichita)。整整30年後的2023年4月2日，她宣布角逐市長競選。11月7日，她成功當選，成為威其塔150多年歷史上首個華裔乃至亞裔市長。胡彩華在勝選演講中承諾恢復公共安全、專注於經濟發展，並解決通貨膨脹問題。

胡彩華前幾天特意放棄休假，飛到舊金山參加首屆全美亞太裔民選官員峰會。接受本報專訪時她說，回想參選當天的情景，永生難忘，父母和哥哥坐在現場前排，「這是我最自豪的時刻，看看在美國，一切皆有可能。我們能實現美國夢。」

胡彩華履歷豐富，出生於瓜地馬拉，八歲移民到美國。來自中國廣州的父母為勞工階級，爸爸是廚師，媽媽是髮型師。她以全額獎學金的身分，在威其塔州立大學就讀國際商務和整合行銷傳播兩個學位，又在香港大學完成新聞學碩士學位，曾在ABC和CBS電視台擔任主播和記者12年。她曾在2015、2016 年擔任威其塔亞裔協會主席，被威其塔商會評為2020年傑出青年領袖，「威其塔商業雜誌」評她為2015年多元化領袖。

胡彩華說，參與競選的原因有兩個，首先，胸懷感激之情。感謝生活在美國，可以在威奇托充分發揮自己的潛力。其次，也能滿足回饋社會的深切願望。儘管職業是記者，但在業餘時間，常擔任義工，「這是我身分的一部分，並非華而不實。我想為大家服務。」

為全力競選，胡彩華在今年3月放棄記者生涯。最激勵她的是看到各種背景的人同心協力。曾有101歲的老先生為她競選加油。她將合影放在宣傳單上，激勵更多人。「如果一個101 歲的老人能獨立生活，對自己負責，可以投票，那麼任何人都能做到。在競選中，我將所有政治背景、所有種族、所有不同生活經歷的人聚集在一起。這正是美國的美好之處。我們需要思考。大家有更多的共同點，而不是彼此分裂。」

胡彩華說，她能成功當選，與家人息息相關。父母相信美國夢。她和哥哥也能實現自己的美國夢，「相信我們也實現了父母的美國夢。作為一個人，真正能夠控制的，是自己的態度和努力。其他一切都不是你能掌控的。如果你能處理好這兩件事，就能獲得無限的發展。我希望更多的人聽到我的故事，他們也可以分享自己的故事，也覺得有能力活出最好的人生，充分發揮潛能。」

胡彩華的競選理念包括，確保公共安全，加強經濟發展，重啟對市府的信任，建立團結社區。她說，上任後，希望努力讓更多人參與城市建設，無論是宗教人士、非營利組織，還是商界人士。「我們需要聽到更多、不同經歷的聲音。我是一名移民，也希望有更多的移民參與進來。我想讓人們明白，每個人都有適當的角色，不應該相互爭鬥。我們共同努力，真正推進議程。」

成功當選「世界航空之都」威其塔市長的胡彩華（右），此前與屋崙市長盛桃（中）、州財...
成功當選「世界航空之都」威其塔市長的胡彩華（右），此前與屋崙市長盛桃（中）、州財務長馬世雲（左）參加首屆全美亞太裔民選官員峰會。（記者劉先進╱攝影）

移民 亞裔 華裔

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