校園反猶或反巴 加大：禁跨越法律底線

加州大學董事會就以哈衝突中的言論自由和安全問題，著手進行處理。（美聯社）

自哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列、以色列軍方以轟炸加薩作為反擊以來，在過去的幾周裡，白宮、加州州長和加州公立大學校長都譴責了困擾大學校園的反猶太 主義（antisemitism）和伊斯蘭恐懼（Islamophobia）。

據Cal Matters報導，加州大學 （UC）的高層領導日前召開了加州大學理事會議，概述了一系列舉措，以對抗這種不寬容意識形態的衝擊，其中包括將700萬元轉用於資助三項工作：300萬元用於學生和教職員工的緊急心理健康；200萬元將用於「更好地理解反猶太主義和仇視伊斯蘭教，以及如何識別和打擊極端主義」的項目；200萬元用於培訓加大領導層、員工和教職員工，以使他們在這一領域扮演好教育 者的角色。

加州大學校長德雷克（Michael Drake）還提出了兩項廣泛的倡議，一是他要求負責校園安全事務的最高副手與校園安保人員會面，「以確保我們對校園暴力事件做出適當的反應」。二是在今年春季首次設立一個新的民權辦公室處理性暴力問題，另外再設立兩個新的辦公室，一個處理歧視問題，另一個專門處理殘障學生權利問題。

德雷克說：「今天，我們將加倍強調加大的身分：我們是一個以事實和數據為指導的教育機構，同時也是一個道德指南針，在困難時刻幫助找到同情和理解的途徑。」

加大理事會主席萊布（Richard Leib）稱校園裡的猶太學生、阿拉伯學生和穆斯林學生都向他表示，他們沒有安全感，指出學生們正在承受的創傷。但萊布也特別指出一些教師違反校規和政策的情況。

在當天的會議上，萊布向加州大學系統的10個校區施壓，要求他們對三套優先事項做出承諾。此舉並不是正式的政策，而是表達了加州大學最高管理者的訴求。

首先，他說，各校區應確保學生安全，稱此為當務之急，必須動用一切必要資源，確保校園社區的安全。其次，他敦促各院院長堅決執行現有的禁止暴力和恐嚇的政策，當出現違規行為時，需要迅速予以譴責和執行。「我們有針對教師行為的政策；如果有可信的違規指控，可能會對其進行調查，」他說。他鼓勵學生舉報這些事件。

最後，他闡述了校園應對仇恨言論的義務，即使這些言論受到第一修正案（First Amendment）的保護。他還重申，人身暴力威脅跨越了法律底線。